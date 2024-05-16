Avrupalı liderler, Slovakya Başbakanı Fico'ya yönelik silahlı saldırıyı kınadı

Avrupalı liderler, ülkesinde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya destek ve dayanışma mesajı verirken, saldırıyı şiddetle kınadı.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Viola Amherd, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Fico'ya yönelik saldırı karşısında derinden etkilendiğini belirtti.

"İsviçre her türlü şiddet eylemini kınıyor. Bu sıkıntılı günlerde demokrasiyi korumak için elimizden geleni yapmalıyız." ifadesini kullanan Amherd, Fico ve Slovakya halkına desteklerini bildirdi.

- Hırvatistan

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fico'ya yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bugün Avrupa'nın göbeğinde yaşananlar korkunçtur ve yıllardır görülmemiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Milanovic, Fico'nun ülkesinin dostu olduğunu vurgulayarak, "Fico'ya acil şifalar diliyor ve yakın zamanda Slovakya halkına hizmet etmeye devam edebileceğini umuyorum." ifadesini kullandı.

Milanovic, Slovakya ve vatandaşlarıyla dayanışma içinde olduğunu bildirdi.

- Sırbistan

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, X'teki paylaşımında, Fico'nun uğradığı silahlı saldırı karşısında şok olduklarını kaydetti.

Vucic, Fico ve sağlığı için dua ettiğini belirtti.

- Bosna Hersek

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, X'teki paylaşımında, Fico'ya yönelik saldırıdan son derece kaygı duyduklarını vurguladı.

Bu şiddet eylemini şiddetle kınadıklarını kaydeden Konakovic, Fico'ya acil şifa dileklerini iletti.

- Karadağ

Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Slovakya Başbakanı Fico'ya düzenlenen saldırı haberi beni dehşete düşürdü." ifadesini kullandı.

Spajic, Fico'ya acil şifalar diledi.

- Kosova

Kosova Başbakanı Albin Kurti de sosyal medya hesabından, "Slovakya'dan, Başbakan Fico'nun vurulduğuna dair çok rahatsız edici bir haber geldi. Kendisine acil şifalar diliyor, ailesine ve Slovakya halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." paylaşımında bulundu.

Kurti, şiddetin demokraside yerinin olmadığını vurguladı.

- Kuzey Makedonya

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova, X hesabından yaptığı paylaşımında, "Slovakya Başbakanı Fico'ya yönelik menfur saldırı haberini duyduğumda derin bir şok yaşadım." ifadesine yer verdi.

Davkova, Fico'nun sağlığına bir an önce kavuşması için dua ettiklerini belirtti.

- Arnavutluk

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, "Slovakya'nın demokratik olarak seçilmiş başbakanına yönelik menfur saldırıyla ilgili korkunç haber beni derinden şok etti ve üzdü." ifadesine yer verdiği paylaşımında, Fico için "hızlı bir iyileşme ve olağanüstü bir dönüş" dileklerini sundu.

- Almanya

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Slovakya'da Başbakan Fico'ya yönelik suikast girişimi karşısında dehşete düştüğünü kaydetti.

Baerbock, X sosyal medya platformundaki hesabından, "Nereden gelirse gelsin, hangi partiye mensup olursa olsun şiddet, demokrasimize yönelik bir saldırıdır. Robert Fico'ya, ailesine ve tüm Slovaklara en derin hislerimi sunuyorum." paylaşımında bulundu.

Almanya Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas da yaptığı yazılı açıklamada, Slovakya Başbakanı'na yönelik suikast girişimi haberi karşısında "şok olduğunu ve yıkıldığını" belirterek, "Düşüncelerim Robert Fico ve ailesiyle birlikte." ifadesini kullandı.

Bas, şiddetin hiçbir haklı gerekçesi olamayacağını vurgulayarak "Bu, Avrupa'daki liberal demokrasimize yönelik bir saldırıdır." değerlendirmesinde bulundu.

- AB Yüksek Temsilcisi Borrell, saldırıyı kınadı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, X'ten yaptığı paylaşımda, saldırıyı kınayarak haber karşısında "şok olduğunu" belirtti.

Borrell, "Bir kez daha siyasi temsilcilere yönelik kabul edilemez saldırılara tanık oluyoruz. Düşüncelerim Başbakan Fico ve ailesiyle birlikte." ifadelerini kullandı.

- Fransa

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, X hesabından yaptığı açıklamada, Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik saldırıyı kınadı.

Macron, düşüncelerinin Fico, ailesi ve Slovakya halkıyla beraber olduğunu bildirdi.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, ülkenin Handlova kasabasında yapılan Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen silahlı saldırıda yaralanmıştı. Hayati tehlikesi bulunan Fico, saldırıya uğradığı Handlova'dan başkent Bratislava'ya 215 kilometre uzaklıktaki Banska Bystrica eyaletindeki bir hastaneye helikopterle sevk edilmişti.