Avrupalı liderler, Slovakya Başbakanı Fico'ya yönelik silahlı saldırıyı kınadı

Avrupalı liderler, ülkesinde katıldığı bir etkinlikte silahlı saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya destek ve dayanışma mesajı verirken, saldırıyı şiddetle kınadı.

Fico'nun saldırıya uğradığı haberinin ardından Avrupalı liderler, arka arkaya açıklama yaptı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yazılı açıklamasında, "Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yapılan alçakça saldırının haberini derin bir şokla öğrendim. Bütün düşüncelerim onunla, ailesiyle ve dost Slovak halkıyla birlikte. Ayrıca İtalyan hükümeti adına her türlü şiddeti, demokrasi ve özgürlüğün temel ilkelerine yönelik saldırıyı en güçlü şekilde kınadığımı belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

- İrlanda

İrlanda Başbakanı Simon Harris, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, düşüncelerinin Avrupalı meslektaşı Robert Fico, ailesi ve Slovakya halkıyla olduğunu belirterek, "Demokrasiye yönelik şok edici ve alçakça saldırı." değerlendirmesinde bulundu.

- İngiltere

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, X'ten yaptığı paylaşımda, "Bu korkunç haberi duyunca şok olduk. Tüm düşüncelerimiz Başbakan Fico ve ailesiyle." ifadelerini kullandı.

- Almanya

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Slovakya Başbakanı Fico'nun suikast girişimine uğramasına ilişkin X'ten yaptığı açıklamada, "Slovakya Başbakanı Fico'ya yönelik korkakça suikast girişimi haberi beni derinden sarstı. Şiddetin Avrupa siyasetinde yeri olmamalıdır." ifadelerine yer verdi.

Şansölye Scholz, düşüncelerinin Robert Fico, ailesi ve Slovakya vatandaşlarıyla olduğunu kaydetti.

- Slovenya

Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, X'ten yaptığı paylaşımda, "Slovakya Başbakanı Fico'nun bir suikast girişiminde yaralandığını öğrendim. Kendisine acil şifalar diliyorum." ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Slovenya Başbakanı Robert Golob da X'teki paylaşımında, Fico'ya düzenlenen silahlı saldırıyı kınadığını belirterek, "Slovakya'da yaşananlar karşısında şok oldum. Meslektaşım Fico'ya acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

- Kosova

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, sosyal medya hesabından, Fico'ya düzenlenen silahlı saldırıyı kınadığını belirterek, "Avrupa değerlerini tehdit eden bu tür eylemleri şiddetle kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- AB'den kınama, NATO'dan dayanışma mesajı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, X hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı kınayarak, "Bu tür şiddet eylemlerinin toplumumuzda yeri yoktur ve en değerli ortak değerimiz olan demokrasiye zarar vermektedir." ifadelerini kullandı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, X'teki paylaşımında, saldırı haberi karşısında "şok olduğunu" belirterek "Hiçbir şey şiddeti ya da bu tür saldırıları haklı gösteremez. Düşüncelerim Başbakan ve ailesiyle birlikte." mesajını paylaştı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, sosyal medya paylaşımında, saldırıyı "korkunç" olarak nitelendirerek, "Avrupa Parlamentosu adına bu şiddet eylemini kınıyorum." ifadesine yer verdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, X'ten yaptığı paylaşımda, "Başbakan Robert Fico'nun vurulması karşısında şok oldum ve dehşete düştüm. Kendisine acil şifalar diliyorum. Düşüncelerim Robert Fico, sevdikleri ve Slovakya halkıyla birlikte." ifadelerini kullandı.

- Polonya

Polonya Başbakanı Donald Tusk, X hesabından, "Robert, bu çok zor anda tüm düşüncelerim seninle." şeklinde paylaşımda bulundu.

- İsveç

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, sosyal medya paylaşımında saldırıyı kınayarak bunun, "Avrupa'nın demokratik toplumlarına yönelik" bir saldırı olduğunu kaydetti.

- Estonya

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, X paylaşımında, "suikast girişimi karşısında derinden sarsıldığını" belirterek, "Seçilmiş bir lidere yönelik saldırı aynı zamanda demokrasi fikrine yönelik bir saldırıdır. Kendisine acil şifalar diliyorum. Düşüncelerim, ailesi ve sevdikleriyle birlikte." ifadelerini kullandı.

- Romanya

Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu, sosyal medya paylaşımında, "Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya en içten duygularımı iletiyorum. Bu tür aşırı eylemlerin hiçbir haklı gerekçesi yoktur ve failler sorumlu tutulmalıdır." çağrısı yaptı.

- Hollanda

Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, Fico'nun silahlı saldırıya uğramasından dolayı şoke olduğunu söyledi.

Rutte, sosyal medya hesabından, "Uzun süredir meslektaşım olan Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun vurulması karşısında şoke oldum. Kendisine sabırlar diliyorum, düşüncelerim onunla ve ailesiyle birlikte." paylaşımında bulundu.

- Belçika

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, X'ten, "Fico'ya yönelik saldırının demokrasiye yönelik bir saldırı olduğunu" kaydederek, "Bu tür bir şiddetin hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Meslektaşıma acil şifalar diliyorum. Düşüncelerimiz ailesi, dostları ve Slovakya halkıyla birliktedir." mesajını paylaştı.

- Litvanya

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, X hesabından saldırıya ilişkin, "Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik suikast girişimini şiddetle kınıyorum. Bu tür şiddet eylemlerine karşı sıfır tolerans gösterilmelidir. Kapsamlı bir soruşturma başlatılması çağrısında bulunuyor ve Başbakan Fico'ya acil şifalar diliyorum." paylaşımını yaptı.

- Letonya

Letonya Başbakanı Evika Silina, X paylaşımında, saldırı haberi nedeniyle derinden sarsıldığını kaydederek, "Şiddet eylemlerinin toplumda yeri yoktur. Kendisine acil şifalar diliyorum. Bu trajik anda düşüncelerim Başbakan Fico, yakınları ve sevdikleriyle birlikte." ifadelerine yer verdi.

- Yunanistan

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, sosyal medyadan yayımladığı açıklamada, Fico'ya yönelik suikast girişimiyle şoka uğradığını belirterek, bu tür şiddet eylemlerinin hiçbir toplumda yeri olmadığını vurguladı.

Miçotakis, Fico'ya acil şifalar diledi.

- Macaristan

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, X'ten yaptığı açıklamada, "Dostum Başbakan Robert Fico'ya düzenlenen menfur saldırı beni derinden sarstı." ifadesini kullandı.

Orban, acil şifa dileklerinde bulunarak, "Tanrı onu ve ülkesini korusun." temennisinde bulundu.

- Avusturya

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Slovak meslektaşına yönelik düzenlenen saldırının kendisini derinden sarstığını belirtti.

Nehammer, birkaç gün önce Fico ile telefonda görüştüklerini anımsatarak, "Kendisine hızlı ve tamamen iyileşmesi temennisinde bulunuyorum. Nefret ve şiddet demokrasilerimizde barınamaz. Bunlara karşı tam bir kararlılıkla mücadele etmeliyiz." görüşünü paylaştı.

- Çekya

Çekya Başbakanı Petr Fiala, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, Slovakya Başbakanı Fico'ya yönelik silahlı saldırının kendisini derinden sarstığını belirterek, acil şifa temennisinde bulundu.

Fiala, şiddete tolerans gösterilemeyeceğini vurgulayarak şiddetin toplumda yerinin olmadığını ifade etti.

Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun, ülkenin Handlova kasabasında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında düzenlenen silahlı saldırıda yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı, saldırganın yakalandığı bildirilmişti.