Avrupa’nın 2022 kültür başkentleri belli oldu

British Time Out dergisi tarafından belirlenen sonuçlara göre, Esch-sur-Alzette (Lüksemburg), Kaunas (Litvanya) ve Novi Sad (Sırbistan) şehirleri, Avrupa Birliği’nin bu en prestijli unvanını bir sene boyunca taşıyacaklar.

Sürdürülebilir turizmi teşvik etmek açısından büyük önem taşıyan ve British Time Out’un seçimleriyle her sene iki ila üç arasındaki şehre verilen “Avrupa’nın Kültür Başkenti” unvanı, yalnızca şehirlerin kültürel gelişimini teşvik etmekle kalmayarak aynı zamanda sosyo-ekonomik olarak da uzun vadeli bir etki de yaratıyor.

Ödül İlk Kez Sırbistan’da

Müzeleri, galerileri ve etkinlikleriyle Sırbistan’ın en önemli kültür merkezlerinden biri olarak öne çıkan Novi Sad, daha önce de 2019 senesinde “Avrupa Gençlik Başkenti” seçilerek ödüllere yabancı olmadığını ortaya koymuştu. Kentin ilk fahri vatandaşı Nikola Tesla’dan ilham aldığı bir programla ödülü kucaklayan Novi Sad şehri, farklı üslupların iç içe geçtiği karakteristik mimarisi, kırsal alanları, manastır kompleksleri, iyi korunmuş ekosistemi ve zengin gastronomi gelenekleriyle, “2022 Avrupa Kültür Başkenti” unvanını da gururla taşımaya hazır.

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21/01/2022 18:49