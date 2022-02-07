Avrupa'nın 4 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın en önemli 4 futbol ligi arasında yer alan İtalya (Serie A), İspanya (La Liga), Fransa (Ligue 1) ve Almanya'da (Bundesliga) maçlara, hafta sonu devam edildi.

Avrupa'nın en önemli 4 futbol ligi arasında yer alan İtalya (Serie A), İspanya (La Liga), Fransa (Ligue 1) ve Almanya'da (Bundesliga) maçlara, hafta sonu devam edildi.

İtalya'da Inter, İspanya'da Real Madrid, Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG) ve Almanya'da Bayern Münih, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Serie A

Haftanın öne çıkan maçında, Serie A'da zirve mücadelesi veren takımlardan Milan, Fransız futbolcusu Olivier Giroud'un golleriyle deplasmanda son şampiyon Inter'i 2-1 mağlup etti.

Napoli, Venezia deplasmanından 2-0 galip ayrılırken, Juventus ise ağırladığı Verona'yı aynı skorla geçerek zirve yarışının içinde kaldı. Sezonun formda ekiplerinden Atalanta ise konuk ettiği Cagliari'ye 2-1 yenildi. Lazio, Fiorentina deplasmanında 3 puanı, rakibini 3-0 yenerek elde etti.

Ligin 24. haftası sonunda 53 puanlı lider Inter'i, 52 puanla Napoli ve Milan, 45 puanla Juventus, 43 puanla Atalanta, 39 puanla Lazio ve Roma takip ediyor.

La Liga

La Liga'da lider Real Madrid, ağırladığı Granada'yı 1-0'la geçti. Öne çıkan karşılaşmada ise Barcelona, konuk ettiği Atletico Madrid'i 4-2 mağlup etti.

İkinci sırada bulunan Sevilla, Osasuna deplasmanından golsüz beraberlikle ayrıldı. Real Betis ise ağırladığı Villarreal'e 2-0 yenilerek zirve yarışında yara aldı.

23 haftası tamamlanan ligde Real Madrid, 53 puanla liderliğini sürdürürken, Sevilla 47 puanla ikinci sırada yer alıyor. Real Betis 40 puanla üçüncü, bir maçı eksik takımlardan Barcelona 38 puanla dördüncü, Atletico Madrid 36 puanla beşinci basamakta bulunuyor.

Ligue 1

Ligue 1'de açık ara lider konumda bulunan PSG, yıldız oyuncusu Lionel Messi'nin uzun bir aranın ardından gol attığı maçta deplasmanda Lille'i 5-1 mağlup etti.

Zirve yarışını sürdüren Olimpik Marsilya, milli oyuncu Cengiz Ünder'in gol attığı karşılaşmada konuk ettiği Angers'i 5-2 yendi. Nice ise Clermont deplasmanından 1-0 mağlup ayrıldı.

23 haftası tamamlanan ligde, PSG 56 puanla lider, Olimpik Marsilya 43 puanla ikinci, Nice 42 puanla üçüncü sıranın sahibi konumunda. Son şampiyon Lille ise 32 puanla 11. sıraya geriledi.

Bundesliga

Bundesliga'da son şampiyon ve lider Bayern Münih, yıldız oyuncusu Robert Lewandowski'nin ligdeki 24. golüne imza attığı maçta, konuk ettiği Leipzig'i 3-2 mağlup etti.

Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Bayer Leverkusen, deplasmanda Borussia Dortmund'u 5-2 yendi. Augsburg ise evinde sezonun formda ekiplerinden Union Berlin'i 2-0'la geçerek sürprize imza attı.

21 haftası sona eren ligde, 52 puanlı lider Bayern Münih'i, 43 puanlı Borussia Dortmund ikinci, 38 puanlı Bayer Leverkusen üçüncü, 34 puanlı Union Berlin dördüncü sıradan izliyor.

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07/02/2022 18:01