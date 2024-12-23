Avrupa'nın 4 büyük liginde zirve yanıyor
Avrupa'nın 4 büyük ligi olarak kabul edilen İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A, İspanya LaLiga ve Almanya Bundesliga'da maçlara hafta sonu devam edildi.
YAYIN TARİHİ:
23/12/2024
İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Atletico Madrid, Almanya'da Bayern Münih ve İtalya'da Atalanta, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.
Fransa'da (Ligue 1) ise kupa mücadelesi nedeniyle lig maçı oynanmadı.
Atletico Madrid zirveye yerleşti
LaLiga'da Atletico Madrid, Barcelona deplasmanında Rodrigo De Paul ve Alexander Sörloth'un attığı gollerle 2-1 kazanarak üst üste 7. galibiyetini aldı ve liderliğe yükseldi.
Zirve takipçisi Real Madrid, sahasında Sevilla'yı 4-2 mağlup etti. Ev sahibi ekipte milli futbolcu Arda Güler, 71. dakikada oyuna girdi.
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