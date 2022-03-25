Avrupa'nın 40 günlük motorini kaldı

Rusya’nın Ukrayna saldırısı sonrası, Moskova'ya yaptırım uygulayan Avrupa Birliği'nde akaryakıt krizi baş gösterdi.

Türkiye'de de akaryakıta neredeyse her gün zam gelirken, Avrupa'da sorun yaşanıyor.

Türkiye'de yapılan son zamlarla motorin 25 TL'ye dayanmış durumda.

Bloomberg'e göre Avrupa kıtasının sadece 40 günlük motorini kaldı.

Motorin ithalatının yüzde 20’sini Rusya’dan yapan Avrupa fakat savaşın ikinci ayına girdiği dönemde Avrupalı şirketler Rus petrolünden uzak durarak Ortadoğu, Asya ve ABD’den ithalat seçeneklerine yönelmeye başladılar.

Shell, BP ve Total ise Almanya’ya yakıt teslimatını kısıtlama kararı aldı.

FİNLANDİYA VE DANİMARKA'DA 6 AYLIK STOK VAR

Uluslararası Enerji Ajansı’na göre savaş başlamadan önce Ocak sonunda Avrupa ülkelerinde toplam 247,4 milyon varil dizel bulunuyordu.

Bu rakamın, kıtada hiç dizel üretilmese ya da ithal edilmese dahi 40 gün boyunca ihtiyacı karşılayacağı düşünülüyor.

Avrupalı ülkelerin ne kadar ciddi bir sorun yaşayabileceği Rusya’dan gelen arzın başka ülkelerle ne kadar hızlı bir şekilde değiştirilebileceğine bağlı olduğu belirtiliyor.

Bununla birlikte bu stokların tüm ülkelere orantılı bir şekilde de dağıtılmadığı biliniyor.

İNGİLTERE VE NORVEÇ'TE 30 GÜNLÜK STOK KALDI

Finlandiya ve Danimarka’nın kamu ve özel depolarda altı aydan fazla yetecek stoku varken İngiltere ve Norveç’in 30 gün yetecek kadar stoku olduğu belirtiliyor.

Rus tedarikine bağımlı olan ülkeler hatta bölgelerin daha büyük sorunlar yaşaması bekleniyor.

Avrupa’nın en büyük dizel tüketicisi olan Almanya bu konuya iyi bir örnek olabilir.

Ülkenin güney kısmı kendini İtalya ve Fransa’daki rafineriler aracılığıyla ve batı kısmı Rotterdam ve Wilhelmshaven limanları aracılığıyla besleyebilirken, büyük oranda Rus petrolüne bağımlı olan doğu kısmının petrol akışının durması durumunda en büyük darbeyi yiyeceği düşünülüyor.

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25/03/2022 16:49