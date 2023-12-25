Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm: Aston Villa liderlik fırsatını tepti

İngiltere'de Arsenal, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Inter, Almanya'da Bayer Leverkusen, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.



Arsenal ile Liverpool, 1'er puanı paylaştı



İngiltere Premier Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Arsenal, konuk olduğu Liverpool ile 1-1 berabere kalarak liderliğini sürdürdü. Arsenal'in golünü, 4. dakikada Gabriel Magalhees, Liverpool'un golünü ise 27. dakikada Mısırlı yıldız Muhammed Salah kaydetti.



Sezonun formda ekibi Aston Villa, konuk ettiği Sheffield United ile 1-1 berabere kalarak haftayı zirvede tamamlama şansını kaçırdı.

Tottenham ise konuk ettiği Everton'ı 2-1'le geçerek zirve takibini sürdürdü.



2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk şampiyonluğunu kazanan Manchester City'nin, yoğun programı nedeniyle Brentford'u konuk edeceği maç, ileri tarihe ertelendi.



Premier Lig'de 18. hafta sonunda 40 puanlı lider Arsenal'i, 39'ar puan ve averaj farkıyla Liverpool ve Aston Villa, 36 puanla Tottenham, 34 puanla 1 maçı eksik Manchester City takip etti.



LaLiga'da Real Madrid liderliğini sürdürdü



Zirve mücadelesinde büyük heyecanın yaşandığı LaLiga'da Real Madrid, 54. dakikada Nacho'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi tamamladığı maçta, deplasmanda Alaves'i 90+2. dakikada Lucas Vazquez'in golüyle 1-0 yenerek kritik bir galibiyete imza attı.



Şampiyonluk mücadelesi veren Girona ise Real Betis deplasmanında 1-1 berabere kalarak haftayı zirvede tamamlama şansını kaçırdı.