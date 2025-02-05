Avrupa'nın 5 Büyük Liginde Kış Transfer Sezonu Tamamlandı

2024-2025 sezonu kış transfer dönemi, İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1’de sona erdi. Premier Lig ekipleri, yapılan harcamalarla öne çıkarken, transfer sezonunda en pahalı 10 işlemde genç yeteneklere yönelim dikkat çekti.

Avrupa’nın 5 büyük futbol ligi kabul edilen liglerinde kış transfer dönemi tamamlanırken, özellikle İngiltere Premier Lig ekipleri devasa bonservis harcamalarıyla gündeme geldi. İngiliz medyasına göre, Premier Lig kulüpleri bu dönemde yaklaşık 370 milyon sterlin harcarken, geçen yıl kış transferlerinde ödenen rakam sadece 100 milyon sterlin olarak kayıtlara geçti.

Özellikle Manchester City, 19 Premier Lig kulübünün toplam harcamasına yaklaşan tek başına harcamasıyla dikkat çekti. Takım, bu sezon kötü performans gösterdiği iddia edilen 2024-2025 sezonu kış transfer döneminde yaklaşık 180 milyon sterlin bonservis ücreti ödeyerek, 2 milyar dolarlık dev transferlerin en pahalı ikinci işlemine imza attı. City'nin harcaması, 2023'te Chelsea tarafından ödenen 275 milyon sterlinin ardından ikinci en yüksek kış transferi olarak öne çıktı.

Manchester City’nin kadrosuna, bonservisi en yüksek 10 transfer arasında yer alan 4 genç oyuncu katıldı. İşte, City’nin kış transfer sezonunda ödemiş olduğu bonservis ücretlerine göre öne çıkan transferler:

Omar Marmoush (25) – Eintracht Frankfurt’dan transfer edilen oyuncu için 75 milyon avro

Nico Gonzalez (23) – Porto’dan renklerine katılan oyuncu için 60 milyon avro

Abdukodir Khusanov (20) – Lens’den alınan oyuncu için 40 milyon avro

Vitor Reis (19) – Palmeiras’dan transfer edilen oyuncu için 37 milyon avro

Premier Lig’de Manchester City dışında dikkat çeken transferler de oldu. Manchester United, İtalya temsilcisi Lecce’den Danimarkalı futbolcu Patrick Dorgu’yu 30 milyon avroya renklerine bağlarken, Aston Villa ise Borussia Dortmund’dan Hollandalı forvet Donyell Malen’i 25 milyon avroya transfer etti.

Avrupa’nın diğer büyük liglerinde ise, Fransa Ligue 1 ekibi PSG, Napoli’den Gürcü futbolcu Khvicha Kvaratskhelia’yı 70 milyon avro bonservis ücreti karşılığında kadrosuna kattı. Almanya’da Leipzig, son iki sezonda PSG’den kiralık olarak transfer ettiği Hollandalı Xavi Simons’ın bonservisini 50 milyon avroya alırken, İtalya Kupası’nda Milan, Feyenoord forması giyen Meksikalı golcü Santiago Gimenez’i 32 milyon avro karşılığında transfer etti. Eintracht Frankfurt ise 22 yaşındaki Fransız forvet Elye Wahi için Olimpik Marsilya kulübüne 26 milyon avro ödedi.

Avrupa'nın 5 büyük liginde 2024-2025 kış transfer sezonunda bonservisi en yüksek 10 transfer şu şekilde sıralandı: