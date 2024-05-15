Avrupa'nın en büyüğü belli oluyor

THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final heyecanı yaklaşıyor. Dev organizasyon, 24 Mayıs'ta Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçıyla Berlin'de başlayacak. Temsilcimiz, Avrupa'nın en büyük kupasını ikinci kez kazanmak için parkeye çıkacak.

Avrupa basketbolunun zirvesinde, heyecan dolu hafta sonu yaklaşıyor. Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e 24-26 Mayıs tarihleri arasında Berlin ev sahipliği yapacak.

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Real Madrid, Panathinaikos ve Olympiakos, kıtanın en büyüğü olmak için kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe Beko, bu sezon 5 yıllık Dörtlü Final hasretine son verdi. Sarı lacivertliler, normal sezonu 20 galibiyet, 14 mağlubiyetle altıncı sırada kapattı.

Temsilcimiz, play-off turunda Monaco ile eşleşti. Saha avantajı Fransız ekibinde olsa da Fenerbahçe Beko seriyi 3-2 ile kazanan taraf oldu.

Sarı lacivertliler, 2001'den bu yana koç değişikliği yaptığı sezonda Dörtlü Final'e kalan dördüncü takım oldu.

Fenerbahçe Beko, sezona Dimitris Itoudis ile başlamış, daha sonra Sarunas Jasikevicius’u göreve getirmişti.

Temsilcimiz, kulüp tarihinde 6’ncı kez Dörtlü Final’de mücadele edecek. Sarı lacivertliler, bu büyük organizasyonda Zeljko Obradovic ile 2015-2019 arası, 5 kez üst üste yer almıştı.

2017’de İstanbul’da şampiyon olan Fenerbahçe Beko, 2’nci kez Avrupa'nın en büyüğü olmak için mücadele edecek.

Temsilcimiz, Dörtlü Final’in ilk maçında 24 Mayıs saat 19’da Panathinaikos ile karşılaşacak.

Panathinaikos da Ergin Ataman yönetiminde büyük bir çıkış yakaladı.

Geçen sezon 17’inci olan Yunan ekibi, bu sezonu yenilenen kadrosuyla 2’inci sırada bitirdi. Yoncalar, play-off turunda da Maccabi Tel Aviv’i 3-2 ile saf dışı bıraktı. Panathinaikos bu sonuçla 2012 yılının ardından ilk kez Dörtlü Final’e yükseldi.

6 şampiyonluğu bulunan Yunan ekibi, Berlin’de 7’inci kez kupa mücadelesi verecek. Anadolu Efes’i 2 kez Avrupa’nın en büyüğü yapan Ergin Ataman da 3’üncü kez bu büyük başarıyı yakalamak için takımının başında olacak.

Diğer yarı final eşleşmesinde ise son finalistler Real Madrid ile Olympiakos karşılaşacak. Son şampiyon Real Madrid, normal sezonu açık ara lider tamamladı. İspanyol ekibi, play-off turunda da Baskonia’yı 3-0 geçti.

Olympiakos ise 5’inci sıradan play-off turuna giriş yaptı. Yunan ekibi de Barcelona’yı 3-2 elemeyi başardı.

Real Madrid ile Olympiakos geçen sezon Kaunas’ta finalde karşılaşmıştı. İspanyol devi; Sergio Llull’un son anda gelen basketiyle 79-78 kazanıp şampiyon olmuştu.

Real Madrid - Olympiakos yarı final maçı, 24 Mayıs saat 22’de başlayacak.

Dörtlü Final heyecanına Berlin’deki Uber Arena ev sahipliği yapacak.

Şampiyonluk maçı ise 26 Mayıs Pazar günü 21’de başlayacak.