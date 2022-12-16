Avrupa'nın en büyük gaz deposu bugün Silivri'de açılıyor

Türkiye, enerji arz güvenliği alanında dev bir yatırımı daha faaliyete geçiriyor. İstanbul Silivri'de bulunan Avrupa'nın en büyük gaz depolama tesisinde çalışmalar hummalı şekilde devam ediyor.

İlk haliyle 3,2 milyar metreküp depolama ve günlük 28 milyon metreküp üretim kapasitesine sahip olan BOTAŞ'a ait Silivri Doğal gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesi arttırıldı.

Bu kapsamda 18 kuyuda genişletme çalışmaları yapıldı. Deniz üstünde 2 platform kuruldu.

DEV TESİSİN KAPASİTESİ 4,6 MİLYAR METREKÜPE ÇIKARILDI

İkinci fazı hizmete alınacak tesisin böylece kapasitesi 4 milyar 600 milyon metreküpe çıkarıldı. Kapasite artışı ile günlük geri üretimi ise 75 milyon metreküpe ulaşacak.

Dev tesis bu haliyle Türkiye'nin yıllık doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 8'ini karşılayabilecek konumda yer alıyor.

TESİSİN AÇILIŞINI TC CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAPACAK

Günlük geri üretim kapasitesiyle en sert kış günlerinde Türkiye'nin ihtiyacının dörtte biri bu tesisten sağlanabilecek.

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16/12/2022 09:19