Avrupa'nın en büyük toplu mezarı keşfedilmiş olabilir



Yeni bir huzurevinin inşaatı öncesinde Almanya'nın Nürnberg kentinde kazı yapan arkeologlar, Avrupa'da şimdiye kadar ortaya çıkarılan en büyük toplu mezarı keşfetmiş olabilir.

Kazılar devam ediyor ancak şu ana kadar 500'den fazla kişinin asırlık kalıntıları ortaya çıkarıldı.

Ekip, burada bin 500 kadar kişinin defnedilmiş olabileceğine inanıyor.

Kesin tarihleme de henüz yapılmadı, ancak geçici tahminler, sekiz veba çukurunun 17. yüzyılın ilk yarısında kazıldığını gösteriyor.

Spiegel'in raporuna göre, kemiklerden bazıları yeşil renkte görünüyor çünkü bu alan bir süre yakındaki bir bakır fabrikasının atıklarını bertaraf etmek için kullanılmış .

Nürnberg Miras Koruma Departmanı arkeolog Melanie Langbein ve Baş Antropolog Florian Melzer , "Gelecekteki inşaat alanlarında bulunan tüm insan kalıntılarını güvence altına alıp arşivleyeceğiz. Şu anda çalışma baharda tamamlandığında buranın Avrupa'da kazılan veba kurbanları için en büyük acil durum mezarlığı olacağını varsayıyoruz" dedi.

Hıyarcıklı veba , başta 14. yüzyıldaki Kara Ölüm ve 6. yüzyılda başlayan Justinianus vebası olmak üzere, tarihin en yıkıcı pandemileriyle ilişkilendiriliyor.

Ancak oldukça bulaşıcı olan pire kaynaklı enfeksiyon, çağlar boyunca daha küçük salgınlar halinde sık sık yeniden ortaya çıktı. Avrupa'daki Kara Ölüm'ün ardından yaklaşık 400 yıl boyunca yerel salgınlar tekrarlandı ve şehirleri kasıp kavurdu.