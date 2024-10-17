Avrupa'nın en iyi takımları açıklandı: Fenerbahçe'nin yükselişi sürüyor
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), Avrupa'nın en iyi takımları listesini güncelledi. Son 1 yılın verileri baz alınarak hazırlanan 20 takımlık listeye Türkiye'den yine sadece Fenerbahçe girdi.
17/10/2024
IFFHS, Avrupa'da 1 Ekim 2023 - 30 Eylül 2024 tarihlerini dikkate alarak düzenlediği Avrupa'nın en iyi takımları listesini güncelledi.
20 takımlık listeye Türkiye'den sadece Fenerbahçe girdi. Sarı-lacivertlilerin sıralamadaki yükselişi dikkat çekti.
1- Real Madrid: 420 puan
2- Manchester City: 364 puan
3- Bayer Leverkusen: 362 puan
4- Atalanta: 313 puan
5- Atletico Madrid: 290 puan
6- Borussia Dortmund: 281 puan
7- Bayern Münih: 271 puan
8- Barcelona: 256 puan
8- Liverpool: 256 puan
8- PSG: 256 puan
11- Roma: 253 puan
12- Arsenal: 250 puan
12- Inter: 250 puan
14- Sporting: 236 puan
15- Benfica: 225 puan
16- Milan: 217 puan
16- Lazio: 217 puan
16- FENERBAHÇE: 217 puan (Sarı-lacivertliler bir önceki sıralamada 17. sıradaydı)
19- Aston Villa: 212.5 puan
20- Union SG: 211.5 puan17/10/2024 11:52