Avrupa'nın en iyi takımları açıklandı: Fenerbahçe'nin yükselişi sürüyor

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), Avrupa'nın en iyi takımları listesini güncelledi. Son 1 yılın verileri baz alınarak hazırlanan 20 takımlık listeye Türkiye'den yine sadece Fenerbahçe girdi.

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17/10/2024

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Avrupa'nın en iyi takımları açıklandı: Fenerbahçe'nin yükselişi sürüyor

IFFHS, Avrupa'da 1 Ekim 2023 - 30 Eylül 2024 tarihlerini dikkate alarak düzenlediği Avrupa'nın en iyi takımları listesini güncelledi.

20 takımlık listeye Türkiye'den sadece Fenerbahçe girdi. Sarı-lacivertlilerin sıralamadaki yükselişi dikkat çekti.

1- Real Madrid: 420 puan

2- Manchester City: 364 puan

3- Bayer Leverkusen: 362 puan

4- Atalanta: 313 puan

5- Atletico Madrid: 290 puan

6- Borussia Dortmund: 281 puan

7- Bayern Münih: 271 puan

8- Barcelona: 256 puan

8- Liverpool: 256 puan

8- PSG: 256 puan

11- Roma: 253 puan

12- Arsenal: 250 puan

12- Inter: 250 puan

14- Sporting: 236 puan

15- Benfica: 225 puan

16- Milan: 217 puan

16- Lazio: 217 puan

16- FENERBAHÇE: 217 puan (Sarı-lacivertliler bir önceki sıralamada 17. sıradaydı)

19- Aston Villa: 212.5 puan

20- Union SG: 211.5 puan

17/10/2024 11:52
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TAGS: Avrupa, Fenerbahçe, spor
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