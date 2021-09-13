Avrupa’nın En Kaliteli ve Kalitesiz Yollara Sahip Ülkeleri Açıklandı

Dünyanın en kaliteli ve kalitesiz yollarına sahip ülkeleri, yapılan çalışmalardan alınan verilerle harita üzerinde derecelendirildi.

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13/09/2021

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Avrupa’nın En Kaliteli ve Kalitesiz Yollara Sahip Ülkeleri Açıklandı

Haritaya baktığımızda en kaliteli yolların 6,4 puanla Hollanda’da iken 2,6 ile en düşük puanı alan yolların Moldova’da olduğunu görülmekte.

Avrupa’daki karayolu altyapısının kalitesi çok değişken ve genellikle çok fazla tartışma ve tartışmayı beraberinde getiriyor. Bu harita, Avrupa’daki yolların kalitesinin geniş bir görünümünü veriyor. Doğu-batı ayrımını açıkça görebiliyoruz. Doğu Avrupa’daki birçok eski Sovyet devleti ve ülkesi 4’ün altında puan alıyor. Avrupa’nın batı yarısında çoğu ülke 4’ün üzerinde, hatta 5’in üzerinde puan alıyor.

Landgeist sitesinde paylaşılan bu haritada Avrupa ülkeleri, haritadaki konumları üzerinde yollarının kaliteleri bakımından derecelendirildi. Değerlendirmede yolların kaliteleri, en düşük puan 1 ve en yüksek puan 7 arasında değerlendirildi ve sonuç olarak bu tablo karşımıza çıktı.

Avrupa’nın en iyi yollarına sahip 5 ülke şu şekilde:

Hollanda – 6,4

İsviçre – 6,3

Avusturya – 6

Portekiz – 6

İspanya – 5,7

Avrupa’daki en kötü yollara sahip olan ülke ise, haritadaki verilere göre Moldova. 7 üzerinden 2,6 puan alan ülkenin bir üstünde ise 2,8 puanla Bosna Hersek bulunuyor.

Harita üzerindeki veriler, World Economic Forum tarafından 2019 Küresel Rekabet Endeksi ile elde edildi. Çeşitli konularda puanlanan 141 ülkenin şirket yöneticilerine yöneltilen sorulardan biri, ülkelerindeki yolların kalitesini konu alıyordu. Bu bağlamda yukarıdaki harita oluşturuldu.

Türkiye bu rapordaki sonucuna bakacak olursak, 7 üzerinden puanlanan ülkeler arasında 5 puanla 12. sıraya yerleşirken, Kıbrıs ise 5.1 puanla 11 sırada yer aldı.

Kaynak: Landgeist

13/09/2021 10:59
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TAGS: Avrupa, Kaliteli ve Kalitesiz Yol, yol, asfalt
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