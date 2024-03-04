Avrupa'nın en pahalı 10 ligi: Süper Lig'in yeri değişti

Süper Lig, beIN Sports ile yapılan yeni anlaşma ile birlikte 168 milyon Euro yayın gelirine ulaştı.

Bu bedel Süper Lig'in Avrupa Ligleri arasındaki yerini de değiştirirken 5 büyük ligin ardından sıralamaya giren Süper Lig, Portekiz Primeira, Hollanda Eredivisie ve Belçika Jupiler Pro liglerini geride bıraktı. Yıllık TV yayın geliri en fazla olan ligler şöyle:

1- İngiltere Premier Lig: 1 milyar 900 milyon Euro

2- Almanya Bundesliga: 1.08 milyar Euro

3- İspanya La Liga: 990 milyon Euro

4- İtalya Serie A: 840 milyon Euro

5- Fransa Ligue 1: 582 milyon Euro

6- Türkiye Süper Lig: 168 milyon Euro

7- Portekiz Primeira: 160 milyon Euro

8- Hollanda Eredivisie: 150 milyon Euro

9- Belçika Jupiler Pro: 103 milyon Euro

10- İskoçya Premiership: 29 milyon Euro