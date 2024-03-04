Avrupa'nın en pahalı 10 ligi: Süper Lig'in yeri değişti
Yeni yayın ihalesinin sonuçlanması ile birlikte Süper Lig, en pahalı ligler kategorisinde yükselişe geçti.
04/03/2024
Süper Lig, beIN Sports ile yapılan yeni anlaşma ile birlikte 168 milyon Euro yayın gelirine ulaştı.
Bu bedel Süper Lig'in Avrupa Ligleri arasındaki yerini de değiştirirken 5 büyük ligin ardından sıralamaya giren Süper Lig, Portekiz Primeira, Hollanda Eredivisie ve Belçika Jupiler Pro liglerini geride bıraktı. Yıllık TV yayın geliri en fazla olan ligler şöyle:
1- İngiltere Premier Lig: 1 milyar 900 milyon Euro
2- Almanya Bundesliga: 1.08 milyar Euro
3- İspanya La Liga: 990 milyon Euro
4- İtalya Serie A: 840 milyon Euro
5- Fransa Ligue 1: 582 milyon Euro
6- Türkiye Süper Lig: 168 milyon Euro
7- Portekiz Primeira: 160 milyon Euro
8- Hollanda Eredivisie: 150 milyon Euro
9- Belçika Jupiler Pro: 103 milyon Euro
10- İskoçya Premiership: 29 milyon Euro