Avrupa'nın en pahalı 10 transferi

İngiltere Premier Lig ekipleri, yaz transfer döneminde yaptıkları harcamalarla Avrupa'nın önde gelen liglerindeki rakiplerini açık ara geride bıraktı. 2022-2023 sezonunun en pahalı 10 yaz transferinden 8'ine de İngilizler imza atarken en çok parayı Chelsea harcadı. İşte Avrupa'nın 5 büyük ligindeki en pahalı 10 transfer...

10- Richarlison - Everton -> Tottenham: 58 milyon euro

9- Erling Haaland - Borussia Dortmund -> Manchester City: 60 milyon euro

8- Marc Cucurella - Brighton -> Chelsea: 65 milyon euro

7- Matthijs de Ligt - Juventus -> Bayern Münih: 67 milyon euro

6- Alexander Isak - Real Sociedad ->Newcastle United: 70 milyon euro

5- Casemiro - Real Madrid -> Manchester United: 70,7 milyon euro

4- Darwin Nunez - Benfica -> Liverpool: 75 milyon euro

3- Aurelien Tchouameni - Monaco -> Real Madrid: 80 milyon euro

2- Wesley Fofana - Leicester City -> Chelsea: 80,4 milyon euro

1- Antony - Ajax -> Manchester United: 95 milyon euro

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03/09/2022 08:47