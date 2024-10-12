Avrupa'nın en yaşlı ligleri açıklandı: Türkiye'nin sıralamadaki yeri dikkat çekti

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), Avrupa'nın en yaşlı liglerini sıraladı. Türkiye'nin sıralamadaki konumu dikkat çekti.

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12/10/2024

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Avrupa'nın en yaşlı ligleri açıklandı: Türkiye'nin sıralamadaki yeri dikkat çekti


Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), Avrupa'nın en yaşlı liglerini sıraladı. Türkiye'nin sıralamadaki konumu dikkat çekti.

CIES, Avrupa'nın yaş ortalaması en yüksek liglerini sıraladı. Peki Türkiye sıralamada kaçıncı oldu?

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10- İsveç: Yaş ortalaması: 26.5

8- İngiltere | Yaş ortalaması: 26.7

7- İtalya | Yaş ortalaması: 26.8

6- Almanya | Yaş ortalaması: 26.9

9- Bulgaristan | Yaş ortalaması: 26.6

5- İspanya | Yaş ortalaması: 27.8

4- Romanya | Yaş ortalaması: 27.8

3- Yunanistan | Yaş ortalaması: 28.2

2- TÜRKİYE | Yaş ortalaması: 28.3

1- Kıbris | Yaş ortalaması: 28.6

12/10/2024 10:10
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TAGS: spor
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