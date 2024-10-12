Avrupa'nın en yaşlı ligleri açıklandı: Türkiye'nin sıralamadaki yeri dikkat çekti
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), Avrupa'nın en yaşlı liglerini sıraladı. Türkiye'nin sıralamadaki konumu dikkat çekti.
12/10/2024
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), Avrupa'nın en yaşlı liglerini sıraladı. Türkiye'nin sıralamadaki konumu dikkat çekti.
CIES, Avrupa'nın yaş ortalaması en yüksek liglerini sıraladı. Peki Türkiye sıralamada kaçıncı oldu?
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10- İsveç: Yaş ortalaması: 26.5
8- İngiltere | Yaş ortalaması: 26.7
7- İtalya | Yaş ortalaması: 26.8
6- Almanya | Yaş ortalaması: 26.9
9- Bulgaristan | Yaş ortalaması: 26.6
5- İspanya | Yaş ortalaması: 27.8
4- Romanya | Yaş ortalaması: 27.8
3- Yunanistan | Yaş ortalaması: 28.2
2- TÜRKİYE | Yaş ortalaması: 28.3
1- Kıbris | Yaş ortalaması: 28.612/10/2024 10:10