Avrupa'nın Lider Turizm ve Otelcilik Okulları 30. EURHODIP Konferansı İçin DAÜ’de Bir Araya Gelecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, merakla beklenen 2023 Avrupa Otelcilik ve Turizm Okulları Birliği (EURHODIP) Konferansı’na ev sahipliği yapacak. Konferans, 1-5 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek.

30. EURHODIP Konferansında; Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği, Pazarlama İşletmeciliği ve Mutfak Sanatları olmak üzere dört farklı kategoride öğrenci yarışmaları ve diğer ilgi çekici etkinlikler yer alacak.

Söz konusu konferansa uluslararası turizm endüstrisinden seçkin konuşmacılar ve konuklar katılarak katkıda bulunacak. Uluslararası bir akademik konferans olan etkinlikte, araştırmacılar, turizm eğitimcileri, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile endüstri profesyonelleri bildiriler sunacak.

Çok Seçkin Katılımcılar Yer Alacak

DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, konferansa yurtdışı ve yurt içinden yaklaşık 200 katılımcının katılımının beklendiğini ve etkinliğin bu yıl "Turizm ve Gastronomide Sürdürülebilirlik ve Yenilik" temasıyla düzenleneceğini belirtti. Prof. Dr. Kılıç, etkinlikte turizm endüstrisinden çok sayıda prestijli konuşmacı ve konuğun katılacağını vurguladı.

EURHODIP, dünya genelinde 30'dan fazla ülkeden 120'den fazla okulu temsil eden ve turizm ve konaklama endüstrisindeki eğitimi destekleyen uluslararası bir birliktir. Geçmiş 40 yıl boyunca, EURHODIP'e farklı alanlardan gelen tutkulu bireyler, kültürlerini ve uzmanlıklarını bu birliğe katkıda bulunarak sunmuşlardır. Turizm ve Gastronomiden öğretim ve bilimsel araştırmaya kadar geniş bir yelpazede EURHODIP, herkesin fikir alışverişinde bulunabileceği bir platform olarak hizmet vermektedir. 30. Eurhodip konferansı, öğrencilere ve turizm paydaşlarına becerilerini zenginleştirme, farklı kültürlerin özelliklerini deneyimleme ve karşılaştırma fırsatı sunmaktadır.

Daha fazla bilgi ve güncellemeler için [EURHODIP 2023 Konferansı resmi web sitesini (http://eurhodip2023.com) ziyaret edebilirsiniz.