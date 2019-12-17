'Avrupa'nın tehlikeli çöpü Türkiye'ye girmesin' adımı

Türkiye, Avrupa'nın çöpünün ülkeye girişini önlemek için iki kritik adıma hazırlanıyor.

Hürriyet gazetesinden Aysel Alp'in haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, atık ithalatını kota ve izne bağlamak için hazırlık yapıyor.

Yılbaşında yürürlüğe girecek mevzuatla firmalar kapasitelerinin en fazla yüzde 80'i oranında ithalat yapabilecek. İthalat iznini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verecek.

Atık ithalatının Denetimi Tebliği Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlansa da tebliğin teknik olarak hazırlıklarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yürütüyor. Bakanlık, ilk olarak hazırladığı tebliğ taslağında kağıt ve plastik başta olmak üzere geri dönüşüm firmalarına kapasitelerinin yüzde 50'si kadar ithalat izni vermeyi öngörüyordu.

Edinilen bilgiye göre, sektör temsilcileriyle yapılan toplantıda bakanlık bu oranın yüzde 80'e çıkarılması konusunda ikna edildi. Ancak bakanlık yetkilileri, sifir atik projesiyle Türkiye'de geri dönüşüm oranı arttıkça verilen ithalat izninin yıllara bağlı olarak düşürüleceğine dikkat çekti.



İTHALAT İZNİ YOK



Çin, Hindistan, Endonezya, Vietnam, Tayland'ın Avrupa ve Amerika'nın çöpüne kapıyı kapatmasının ardından Türkiye'ye yönelen kirli atıklar durdurma planı 1 Ocak 2020'de başlayacak. Buna göre geri dönüştürülebilir atık ithal etmek isteyen firmalar, belli tarihler arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurarak ithalat izni isteyecek. Bakanlık, firmaların aylık enerji tüketimi, işçi sayısı gibi kriterleri de içeren ve TOBB onaylı kapasite raporlarını inceleyerek uygun gördüğü firmalara ithalat izni verecek. Teknik donanımı olmayan, kapasitesi yetersiz, sözde lisans sahibi çantacı firmalar yani Türkiye'ye çöp ithal edenler bu inceleme sonunda ithalat izni alamayacak. Böylece Avrupa'nın tehlikeli çöpü de ülkeye girmemiş olacak.

ÖNCELİK ATIĞIN TOPLANMASI

Türk Plastik Sanayicileri Vakfı Başkanı Yavuz Eroğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da sanayicinin de önceliğinin yurtiçindeki atığın toplanarak işlenmesi olduğunu vurguladı. Yurtiçinde kullanılan plastiğin yüzde 80-90'ının dönüştürüldüğünü anlatan Eroğlu, gerçek sanayiciler olarak ülkeye çöp girişine karşı olduklarını vurguladı.

Kağıt Atık Toplayıcıları Derneği Başkanı Recep Karaman, "Yüzde 80 çok yüksek bir oran. Eğer Türkiye'deki atığın geri dönüştürülmesi isteniyorsa bu oranın en azından yüzde 60'a çekilmesi lazım ki yüzde 40 da yurtiçindeki atığı işlesinler" dedi.

17/12/2019 10:02