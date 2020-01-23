Avrupa'nın yenilenebilir enerjisi arttı

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23/01/2020

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Avrupa'nın yenilenebilir enerjisi arttı

28 üyeli AB'de, yenilenebilir enerjinin tüketilen enerji toplamındaki payı 2018’de 18’e çıktı.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 2018 yılında brüt nihai  enerji tüketiminde yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjinin payı yüzde 18  seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) 28 üye ülkeden oluşan AB’de  yenilenebilir enerjinin brüt nihai tüketilen enerji toplamındaki payına ilişkin  2018 istatistiklerini yayınlandı.

Buna göre, 2017'de yüzde 17,5 olan brüt nihai enerji tüketiminde  rüzgar, güneş ve biyokütle gibi yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjinin  payı yüzde 18'e yükseldi.

21 AB üyesi ülkede yenilenebilir enerjinin brüt tüketilen enerji  toplamındaki payı artarken, 6 ülkede azaldı, 1 ülkede ise değişmedi.

İsveç’te tüketilen elektriğin yüzde 54,6’sı yenilenebilir kaynaklardan  sağlanırken, bu oran Finlandiya’da 41,2, Letonya’da 40,3, Danimarka’da 36,1 ve  Avusturya’da yüzde 33,4 oldu.

2018 yılında tüketilen elektriğin yüzde 10'undan azının yenilenebilir  kaynaklardan sağlandığı 4 ülke kayıtlara geçti. Söz konusu ülkeler  yüzde 7,4 ile  Hollanda, yüzde 8 ile Malta, yüzde 9,1 ile Lüksemburg ve yüzde 9,4’le Belçika  şeklinde sıralandı.

Avrupa'nın en yüksek enerji tüketimine sahip ülkesi Almanya'da 2018’de  yenilenebilir enerjilerin brüt tüketilen enerji toplamındaki payı da yüzde  15,5’ten 16,5’ye yükseldi.

Eurostat’a göre Türkiye’de yenilenebilir enerjinin brüt tüketilen  enerji toplamındaki payı ise yüzde 12,8’den yüzde 13,7’ye ulaştı. AB,  yenilenebilir enerjilerin brüt tüketilen enerji toplamındaki payını bu yıl yüzde  20’ye ve 2030'a kadar yüzde 32'ye çıkarmayı hedefliyor.

23/01/2020 19:06
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TAGS: Avrupa’nın yenilenebilir enerjisi arttı, haber, kıbrıs,
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