Avrupa'ya gaz akışı yeniden kesiliyor!

Rus gazının Baltık üzerinden önce Almanya’ya buradan da birçok Avrupa ülkesine taşındığı Kuzey Akım 1 gaz boru hattında bakım çalışmaları devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Rus enerji şirketi Gazprom Kuzey Akım 1 boru hattının bakım çalışmaları nedeniyle 3 gün kapatılacağını duyurdu.

Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattında, tek kompresör ünitesinin bakımı nedeniyle 31 Ağustos’tan itibaren doğalgaz akışını 3 günlüğüne durduracağını bildirdi.

Gazprom’dan yapılan açıklamada, Portovaya kompresör istasyonundaki tek gaz kompresör ünitesinin, planlanmış teknik bakım ve onarım çalışmaları olduğu belirtildi.

Mevcut bakım sözleşmesi kapsamında onarım çalışmalarının Siemens uzmanlarıyla ortaklaşa gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, "31 Ağustos-2 Eylül'deki teknik bakım için Kuzey Akım boru hattı üzerinden doğalgaz sevkiyatı 3 gün süreyle askıya alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

İşin tamamlanması ve ünitede teknik arızalarının olmaması durumunda, gaz sevkiyatının günlük 33 milyon metreküp seviyesine geri yükleneceği kaydedildi.

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20/08/2022 10:04