Avrupa'ya sığınan Afganların sayısı yüzde 21 arttı

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17/09/2021

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Avrupa'ya sığınan Afganların sayısı yüzde 21 arttı

Avrupa Sığınma Destek Ofisi (EASO), Avrupa ülkelerine sığınma başvurusu yapan Afganların sayısının son 5 aydır artış gösterdiğini açıkladı.

EASO tarafından dün yayınlanan verilere göre, Avrupa'ya sığınma başvurusu yapan Afganların sayısı, temmuz ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 21 arttı.

Sığınma başvurusu yapan Afganların sayısının son 5 aydır artış gösterdiği kaydedildi.

Temmuz ayında 7 bin 300 Afgan, sığınma talebinde bulundu.

Haziran ayı boyunca yaklaşık 6 bin Afgan sığınma talep etmişti.

17/09/2021 11:22
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TAGS: Avrupa, Afgan, dünya
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