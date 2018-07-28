Avrupa'ya umuda yolculuk...

Daha iyi bir yaşam ümidiyle yasa dışı yollardan Avrupa'ya "umuda yolculuğa" çıkan düzensiz göçmenlerin sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 60 arttı.

Ege Denizi başta olmak üzere Akdeniz ve Karadeniz'de yakalanan düzensiz göçmenlerin sayısı yılın 7 ayında 14 bin 470 oldu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, iç karışıklık, ekonomik ve siyasi belirsizlikler gibi nedenlerle ülkelerini terk ederek Avrupa'da daha iyi bir yaşam ümidiyle yolculuğa çıkan düzensiz göçmenlerin çoğunluğu Ege Denizi'ni tercih ediyor.

Yunan adalarından Midilli'nin 5, Sakız'ın 4,2, Sisam'ın 1, Sömbeki'nin 3,8, İstanköy'ün 3, Rodos'un 10 deniz mili gibi kısa mesafelerde olması düzensiz göçmenlerin Ege Denizi'ni tercih etmesinin başlıca nedeni gösteriliyor.

Bu yılın 7 ayında yakalanan 14 bin 470 düzensiz göçmenin 13 bin 336'sı da Ege Denizi'nde yakalandı.

YÜZDE 60 ARTTI

Bindikleri farklı deniz araçlarıyla ölümü göze alarak yolculuğa çıkan ve 2015'te zirve yapan düzensiz göçmen sayısı, 2016'dan itibaren gerileme gösterse de 2018'de bir önceki yıla göre yine artışa geçti.

Geçen yılın 7 ayında 9 bin 152 düzensiz göçmen yakalanırken, 2018'in aynı döneminde yaklaşık yüzde 60'lık artışla sayı 14 bin 470 olarak kayıtlara geçti.

Bu yılın ocak ayında 1640, şubatta 1363, martta 1849, nisanda 2534, mayısta 3398, haziranda 1925, temmuzun 26 günlük bölümünde ise 1761 düzensiz göçmen yakalandı. 3398 düzensiz göçmenin yakalandığı mayıs ise son 2,5 yılın en yüksek sayısı oldu.

"Umuda yolculuk"un artmasıyla denizlerde hayatını kaybeden düzensiz göçmen sayısı da arttı. 2017'de yaşamını yitiren düzensiz göçmen sayısı 20'yken rakam bu yıl aynı döneminde 54'ü buldu. Güvenlik güçlerinin operasyonlarında ise 38 organizatör gözaltına alındı.