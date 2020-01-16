Avrupa'yı yeni göç endişesi sardı

Hafter güçlerinin 4 Nisan'dan bu yana devam eden ve başkent Trablus'u ele geçirmeyi hedefleyen saldırılarında, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, bin sivil hayatını kaybetti, 5 binden fazla kişi yaralandı.

Sivil kayıpların artması üzerine, Türkiye ve Rusya'nın yaptığı ortak çağrıyla 12 Ocak'ta uygulamaya giren ateşkes, Hafter'in saldırgan tutumu nedeniyle "kırılgan" olarak nitelendirilmiş, kısa süre sonra da ateşkes bozulmuştu.

Darbeci general Hafter'in Moskova’daki müzakere masasını terk etmesi ve Hafter'e bağlı yetkililerin "ateşkesin geçerliliğini yitirdiği ve savaşa devam edileceği" yönündeki açıklamasının ardından, can güvenliği riski ile karşı karşıya kalan sivillerin, Akdeniz rotası üzerinden Avrupa'ya yeni bir göç dalgası başlatması endişesi doğdu.

"Olası sonuçlara hazırlıklı olmalıyız"

AB Komisyonu Sözcüsü Dana Spinant, Libya'dan Avrupa'ya olası bir göç dalgasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Spinant, Brüksel için bir göç dalgası başladıktan sonra tepki vermektense, olası sonuçlara hazırlıklı olmanın öncelikli olduğunu belirtti.

Bu düşüncenin AB'nin üzerinde çalıştığı ve yakında masaya koymayı planladığı "yeni göç anlaşmasının" da temelini oluşturduğuna işaret eden Spinant, "Hedefimiz göç konusunda tüm sorunları çözen, daha kapsayıcı bir perspektif ortaya koymak." dedi.

"Çatışmalar nedeniyle 340 bin Libyalı yerinden oldu"

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan BM kaynakları, geçen yıl nisan ayından beri Libya'da çatışmaların şiddetlendiğini anımsatarak, "Çatışmalar nedeniyle şu ana kadar 340 bin Libyalı yerinden oldu. Ayrıca, sığınma merkezlerindeki ve kentlerdeki göçmenler ve sığınmacılar durumdan olumsuz etkilendi." ifadelerini kullandı.

Libya'da durumun her geçen gün kötüye gittiğine dikkati çeken BM, bu ülkeden Avrupa'ya ulaşabilen kişi sayısında düşüş olduğunu bildirdi.

Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) açıklamasına göre, bu yılın ilk iki haftasında, aralarında 136 kadın ve 85 çocuğun bulunduğu en az 953 sığınmacı, teknelerle Libya'dan kaçmaya çalışırken güvenlik güçleri tarafından engellendi.

Libya sahil güvenlik ekiplerine ait teknelere ve bir ticari gemiye bindirilerek gözaltı merkezlerine götürülen bu kişilerin çoğunun Trablus'ta tutulduğu açıklandı.

Söz konusu sığınmacılar, Libya'dan Avrupa'ya kaçma girişimlerindeki artışın, Trablus ve çevresinde yaşanan çatışmalardan kaynaklandığını ifade etti.

Yeni insani yardım koridorlarına ihtiyaç var

BM, Kuzey Afrika ülkesi Libya'da devam eden çatışmaların göçmenler ve sığınmacılar üzerinde olumsuz etkileri olduğuna dikkati çekerek, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) 2019'da 20 bin kişiye yaşam koruma eğitimi verdiğini, 2 bin 400 kişiyi ise Libya'dan güvenli biçimde tahliye ettiğini belirtti.

Öte yandan, uluslararası kuruluşlar, Libya'da daha fazla göçmeni tehlikeden korumak için yeniden yerleştirme merkezlerine, insani yardım koridorlarına ve diğer kalıcı çözümlere ihtiyaç duyulduğu uyarısında bulunuyor.

Kaynak: AA

16/01/2020 16:46