Avtepe – Derince anayolunda kaza: 1 ağır yaralı

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10/10/2024

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Avtepe – Derince anayolunda kaza: 1 ağır yaralı

Avtepe – Derince Anayolu üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Polis açıklamasına göre, Beyro Yıldırım (E-57), yönetimindeki FD 414 plakalı araçla Avtepe’den Derince istikametine doğru seyrederken dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yoldan çıkarak tarlada takla attı. Yıldırım, kaza sonucu ağır yaralandı.

Sürücünün, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavisi sürüyor.

10/10/2024 18:40
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TAGS: Avtepe – Derince anayolunda kaza: 1 ağır yaralı
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