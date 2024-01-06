Avuç avuç dökülen saçları geri getiren formül: 1 diş sarımsak, 10 bardak su!

Su saç dökülmesini önlemenin en iyi yollarından biridir. Her gün 8-10 bardak arası su için.

Saçlarınızın parlamasını sağlayacak, uçların kırılmasını önleyecek ve cildinizin de parlak olmasını sağlayacaktır.

Saç tedavilerine servet harcamanıza gerek yok. Mutfağınızı ziyaret etmeniz yeterli, ihtiyacınız olan her şeyi bulacaksınız.

Şaşırtıcı bir şekilde sarımsak suyu, saç derinize giden kanı tetiklediği, saç dökülmesini engellediği ve kuru saçları rahatlattığı için en iyi saç tedavilerinden biri olarak kabul edilir.

Tek yapmanız gereken bir diş sarımsağı ezip saç derinize sürmek. Araştırmalar, az uyuyan kişilerin saç dökülmesine maruz kaldığını göstermiştir.

Sebebi ne olursa olsun uyku yoksunluğu saç dökülmesinin dolaylı bir nedenidir. Günde 7 ila 8 saat uyuyarak saç dökülmesini önleyin, böylece vücudunuzun onarılmasına ve yenilenmesine izin verebilirsiniz.

Kafein alımınızı kesin. Çoğumuzun günlük kafein dozuna ihtiyacı vardır, ancak yüksek kafein alımı dehidrasyona yol açabilir ve vücut sıvılarını tüketerek saçınızın kırılgan ve zayıf kalmasına neden olabilir.

A ve E vitaminleri içeren gıdalara ağırlık verin çünkü bunların saçınıza sonsuz faydaları vardır ve saç dökülmesini önleyebilirler.

Saç kökleri sürekli olarak kurutma ve şekillendirme ürünlerine maruz kalır ve bu da köklerin tıkanmasına neden olur. Hindistan cevizi yağı, tıkalı saç köklerini açmasının yanı sıra saç kırılmasını da önlediği için saç deriniz için mükemmel bir nemlendirici görevi görür.