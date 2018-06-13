Avuç içi kadar mutluluk yeter - Kamil KOLCU yazdı

Toplum olarak üzgünüz son günlerde.

7 yaşındaki Ercan geçtiğimiz günlerde annesi tarafından öldürüldü.

Gencecik bir vatandaşımız Yazgım Karakurt, geçirdiği motor kazası sonucu ağır yaralandı ve hayata gözlerini yumdu.

Vücut geliştirmede şampiyon sporcu Yakup Çavuşgil, babasını kaybetti.

Kaybettiklerimize tanrıdan rahmet, yaslı ailelere sabır dilemekten başka bir şey gelmez elimizden.

Ancak, hayatın devam ettiği gerçeği tüm çıplaklığı ile karşımızda duruyor, durmaya da devam edecek.

***

Spordaki “karmaşanın, çıkarın, nefretin, kinin, rantın” ve SOFTA ŞAŞIRTMASI yapmaya çalışan bazı federasyonların, olduğu bu süreçte ise Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu anlamlı bir projeye imza attı.

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu Yönetim Kurulu, “geliştirdiği sosyal sorumluluk” projeleri kapsamında “ilk etkinliğini” Sağlık Bakanlığı ile yapacak.

Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Çocuk Servisi’ndeki “çocuklara” Karagöz ve Hacivat oyunu gösterisi sunacak.

***

Bayram deyince akla gelen çocuklarımıza moral vermek amacıyla düzenlendi bu etkinlik.

Hastanede bayramı kutlamak zorunda klan çocuklarımızı için.

Geleceğimize ışık tutacak çocuklarımıza moral verecek Darts Federasyonu.

Yüz güldürecek.

Ve bir parça unutturacak herşeyi.

Karagöz ve Hacivat oyunu ile.

Avuç içi kadar mutluluk verilecek çocuklarımıza…

Devamının gelmesi dileğiyle, emeği geçen herkesi şimdiden kutlarım.