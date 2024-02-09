Avukat Akan Kürşat KKTC’ye geldi

Güney Kıbrıs’ta bugün mahkemeye çıkarılarak, teminatla serbest bırakılan Avukat Akan Kürşat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) geldi.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı’dan alınan bilgiye göre, Akan Kürşat, saat 14.15’te Ledra Palace Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yaptı.

Bugün Lefkoşa (Rum) Kaza Mahkemesi’ne çıkartılan Akan Kürşat’ın, 10 bin Euro nakit ve iki ayrı Rum bankasından 65 bin Euro’luk banka teminatı göstererek, serbest bırakılmasına karar verilmişti.

İtham edildiği 20 suçlamayı kabul etmediği bildirilen Akan Kürşat, tutuksuz yargılanacak. Davası 29 Şubat’ta saat 10.30’da görülmeye başlayacak. Kürşat 19 Şubat’tan başlamak üzere her ayın birinci ve üçüncü pazartesi günü 18.00 – 21.00 saatleri arasında Ay. Demet Rum Polis Karakoluna giderek ispatı vücut edecek.

Kürşat, Girne bölgesinde eski Rum malı alım-satımına karıştığı gerekçesiyle İtalya’da tutuklanarak, Güney Kıbrıs’a iade edilmişti.