Avukat Feriha Çağa Uysal yaşama veda etti

Avukat Feriha Çağa Uysal, uzun süredir tedavi görmekte olduğu Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde bu sabaha karşı yaşamını yitirdi.

Uysal’ın ölüm haberini eşi Ali Erdener Uysal duyurdu. Uysal, cenazenin bugün öğlen yapılacağını belirttiği açıklamasında, “Canim eşim, Eva’nın dünyalar güzeli annesi, birtanecik Feroş’umuzu 03.12.23 tarihinde kaybettik. Cenazesi bugün saat 12’de Lefkoşa Kabristanlığında defnedilecektir. Tüm sevenlerine duyurulur.” ifadelerine yer verdi.

Renkli kişiliği ile, kısa hayatında herkes üzerinde derin izler bırakan Feriha Çağa Uysal, Yeni Bakış Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ufuk Çağa’nın kızı. Aynı zamanda deneyimli gazeteci Artun Çağa’nın da yeğeniydi.

Bir süredir durumu ağırlaşan Feriha Çağa, avukatlık mesleğini icra etmekteydi.

Feriha Çağa Uysal Kimdir?

İlkokulu Şht.Ertuğrul, ardından BTMK ve lisede ise TMK'ni bitiren Feriha Hanım, 16 yaşında Londra'ya giderek burada dünyanın en iyi araştırma üniversitelerinden biri olan Queen Mary'de Barrister & Law eğitimini tamamladı.Okul dönemlerinde bale ve sporla ilgilendi.Ayrıca 3 yaşından itibaren ingilizce dersleri almaya başladı.Tuttuğunu koparan, ayağı yere sağlam basan başarılı bir avukat olarak biliniyor. Ali Erdener Uysal ile evli, bir kız çocuğu annesiydi.