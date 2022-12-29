Avukat Hasan Esendağlı: İki belediye arasındaki dava sürüyor

Avukat Hasan Esendağlı, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı'nın paylaşımı üzerine açıklama yaptı. Esendağlı "Gönyeli Belediyesi’nin Lefkoşa Türk Belediyesi’ne 20 milyon TL borcu olduğu ve bu borcu ödemekle mükellef olduğu şeklinde sonuçlandığını ima ve iddia eden açıklama ve haberler, gerçeği yansıtmamaktadır." dedi

Esendağlı'nın açıklaması şöyle:

Bugün okunan mahkeme kararı ile yargı sürecinin Gönyeli Belediyesi’nin Lefkoşa Türk Belediyesi’ne 20 milyon TL borcu olduğu ve bu borcu ödemekle mükellef olduğu şeklinde sonuçlandığını ima ve iddia eden açıklama ve haberler, gerçeği yansıtmamaktadır. Bugün Yargıtay huzurunda karara bağlanan ihtilaf, sadece bir Belediye’nin başka bir Belediye aleyhine Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasası tahtında işlem başlatabilip başlatamayacağı ile sınırlı idi. İki Belediye arasında böyle bir borcun var olup olmadığı ile ilgili açılmış bulunan dava, halen Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzurunda görüşülmektedir. Bu davada Gönyeli Belediyesi’nin kendisinden talep edilen meblağların haksız olduğuna ilişkin çok ciddi argümanları bulunmaktadır. Dava henüz sonuçlanmamıştır ve ihtilafın esasında hangi tarafın haklı olduğu ancak bu davanın neticesinde ortaya çıkacaktır. Bu husus, bugünkü mahkeme kararında da vurgulanmış durumdadır.

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29/12/2022 14:35