Avukat Kaan Ozanıl, 4 ay hapis cezasına çarptırıldı…

Haber Kıbrıs-Özel

Gazimağusa’da geçtiğimiz hafta dikkat çeken bir dava görüldü. Sanık kürsüsünde bu kez bir avukat vardı. Gazimağusa’nın tanınmış avukatlarından Kaan Ozanıl, müvekkilinden para istediği gerekçesi ile 4 ay hapse mahkum edildi. Ozanıl’ın telefonda müvekkiline “Savcı 15 bin sterlin para istiyor. Parayı öderseniz davayı geri çekecek” dediği müvekkilinin ise konuşmayı kayıt altına alarak hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.

Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde 18 Aralık 2024 tarihinde görülen dava sonucu Kaan Ozanıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Barolar Birliği soruşturma başlattı…

Elde edilen bilgilere göre avukat Kaan Ozanıl hakkında 2023 yılında da müvekkiline gerçeği yansıtmayan ifade verdirttiği gerekçesi ile polis tarafından soruşturma açılmıştı.

Kaan Ozanıl’ın “Savcı 15 bin sterlin para istiyor” diyerek müvekkilinden para temin etmeye çalıştığı davadan hüküm giymesi nedeniyle Barolar Birliği’nin hakkında soruşturma açtığı öğrenildi.