Avukat Koçoğlu, İsias Davasındaki Son Gelişmeleri Değerlendirdi

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin avukatlarından Yiğit Gökçehan Koçoğlu İsias Otel davasıyla ilgili Bahadır Ayna'ya konuştu.

Avukat Yiğit Gökçehan Koçoğlu, yargı sistemindeki karar açıklama süreçlerine ve savunmalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Koçoğlu, mahkemelerin genellikle kararlarını kısa olarak açıkladığını belirtti. “Mahkeme, karar verdikten sonra hükmü kısaca açıklar. Örneğin, sanığa 15 yıl ceza verildiğini belirtir, ancak gerekçeyi daha sonra yazılı olarak açıklar” diye ifade etti.

Koçoğlu, mahkemelerin karar açıklama sürecinde genellikle "kısa karar" uyguladığını ve duruşmanın ardından verilecek hükümde sanıkların savunmalarının önemli bir yer tuttuğunu vurguladı. “Sanıklar savunma yaptıktan sonra, mahkeme 4, 5 saat sürecek bir süre tahmininde bulunuyor ve ardından karar açıklanıyor. Bu süreçte, sanıkların beraat etmesi veya cezalandırılması gibi kararlar veriliyor” dedi.

Koçoğlu, savcılığın geçtiğimiz duruşmada mütalaasında bilinçli taksi üzerinden bir talepte bulunduğunu hatırlattı ve bu durumun yargılama sürecini nasıl etkileyebileceği konusunda şu açıklamalarda bulundu: “Durum değişebilir, ancak mahkeme, sanıklara olası kastan ek savunma hakkı vermediği sürece bu karar kesinleşemez. Eğer ek savunma hakkı verilmeden karar verilirse, dosya bozulabilir.”

Sanıkların savunma hakkı konusunda da açıklamalar yapan Koçoğlu, “Mahkeme, sanıklara olası kastan ek savunma hakkı verirse, yargı süreci uzayabilir. Bu süreç, genellikle en az 7 gün sürebilir. Ancak, sanıklar ek savunma hakkı verilmesi durumunda, duruşmaya daha kısa sürede de çıkabilir” dedi. Koçoğlu, ek savunma hakkının verilmesi halinde sürecin nasıl ilerleyeceği konusunda belirsizliklerin devam ettiğini belirtti.