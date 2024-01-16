Avukat Murat Metin Hakkı: Akan Kürşat davası ile ekonomik gelişimin önüne geçilmek isteniyor

Avukat Murat Metin Hakkı, Kıbrıs Postası canlı yayınında Avukat Akan Kürşat konusunda önemli açıklamalar yaptı.

Hakkı, “ KKTC’de Annan Planı’nı sonrası inşaat üzerinden sağlanan ekonomik gelişimin şimdi benzeri bir dönem var. Rum Tarafı bu gelişimi bir şekilde durdurmak istiyor” dedi

Avukat Hakkı, “ Rumlar 2006’da 303 A sayılı karar ile Ceza Yasasında değişiklik yaptılar. Şimdi, Rum Malları üzerinden ciddi gelir elde eden, müteahhit, emlakçı gibi sektör temsilcileri hedef alınmış gibi görünüyor. Kitlesel tutuklama beklemiyorum. İki toplum arasındaki ilişkilere zarar verilmek istenmiyor ama yatırım iklimi ekonomik gelişim engellenmek isteniyor” dedi.