Avukat Osum: Halen sığınma sistemi yok

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Avukatı Fezile Osum, Mağusa'daki huzur operasyonunda yakalanan ve adada kaçak kaldığı saptanan Niyerya Uyruklu kişinin, "Avukat Fezile Osum'dan sığınma talebim için cevap bekliyorum" savunmasına açıklama getirdi.

Avukat Osum, ülkemizde halen bir sığınma sistemi olmadığını belirterek, ülkelerinde zulümden kaçan insanların, yeniden ülkelerine "ölüme" gönderilmeleri gibi hassas bir durum olduğunu söyledi.

Osum, isminin geçtiği konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

Mağusa’da hafta sonu yapılan “huzur operasyonu” kapsamında yaklaşık 2 senedir hukuk danışmanı olarak çalışmakta olduğum Kıbrıs’ta Sığınmayı Güçlendirme Projesi’ne başvuruda bulunmuş bir kişi de polis tarafından tutuklanmıştır. Projemiz SOS Çocukköyü Derneği ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ortaklığından devam etmektedir. Yaptığımız işin gereği olarak uluslararası koruma ihtiyacı bulunduğunu söyleyen kişiler ile görüşmeler yapıyor ve başvurularını değerlendiriyoruz. Ancak bunu ne ben tek başıma, ne de çalışmakta olduğum kurum tek başına karara bağlamaktadır.

Ayrıca bizler uluslararası hukuk prensipleri ve bağlı olduğumuz uluslararası sözleşmeler gereğince ülkemizde bir sığınma sistemi oluşturulması için savunuculuk faaliyetlerimiz dahilinde emek vermekteyiz. Ülkemizde maalesef halen daha bir sığınma sistemi bulunmamasından dolayı buraya ülkelerindeki zulümden kaçan insanlar geliyor ancak devletin onları koruyacak bir politikası bulunmadığı için kaçak şekilde yaşamaya zorlanıyorlar.

Bu durumda bulunan kişiler her an tutuklanma ve zulme uğrayacakları ülkelerine ihraç edilme riski ile karşı karşıyadırlar. Sebebini bilmediğim bir şekilde çeşitli basın organlarında servis edilen haberde kişinin mülteci olarak adaya geldiğinden bahsedilmiş ancak gerek ülkedeki sığınma sistemi yoksunluğundan, gerekse “huzur operasyonu” olarak adlandırılan bu operasyonun barındırdığı sıkıntılardan bahsedilmemiştir. Mülteciler gibi hassas bir konuda daha bilinçli ve halkı yanıltmayacak yayınlar yapılması oldukça önemlidir.