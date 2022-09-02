Avukatın iddiası: Tabancayı yerleştiren şahıs KKTC'den çıkış yaptı

Lefkoşa'da meydana gelen Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu, Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı İsrafil Felek dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer, olguları aktardı. Polis, zanlı İsrafil Felek’in Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu, Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 29.08.2022 tarihinde saat 17:00 raddelerinde Şht Mustafa Ruso Caddesi üzerinde faaliyet gösteren ve Lefkoşa’da sakin İsrafil Felek’in (E- 43) sorumluluğunda bulunan iş yerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada konu işyerinin yatakhanesi içerisinde İsrafil Felek’in yatmakta olduğu yatağın şiltesi altında 1 adet siyah renk seri numarası tespit edilemeyen Browning marka tabanca ve üzerinde takılı vaziyetteki şarjörü, şarjör içerisinde 8 adet 9mm. Çapında mermiler bulunup emare olarak zaptedilmiş olup adı edilen suçüstü hali gereği tutuklandığını anlattı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, tabancaya balistik inceleme sonucunun beklendiğini söyledi. Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 6 gün tutuklu kalmasını talep etti. Zanlının avukatı Sedef Özzafer, tabancanın zanlının çalışanı tarafından yerleştirildiğini ve KKTC’den dün gece çıkış yaptığını iddia etti. Polis, araştırmaların sürdüğünü belirtti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 6 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)

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02/09/2022 11:19