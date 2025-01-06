Avukat Zeki: Davalarımızı artık getirin…

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTÜ) başlatılan "sahte diploma" soruşturması kapsamında hakkında birçok dava açılan Serdal Gündüz, bugün Güzelyurt Kaza Mahkemesi'nde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Gündüz'ün avukatı Doğa Zeki, mahkemede müvekkilinin Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası'nın 48. maddesi uyarınca tutuklu olarak yargılanmasını talep etti.

Zeki, Serdal Gündüz’ün 5 aydır cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak bulunduğunu belirterek, “Artık dava dosyalarımızı getirin. Hakkımızda birçok dava var ancak savcılık bu dosyaları mahkemeye sunmuyor” diyerek tepki gösterdi.

Zeki’nin bu talebi üzerine savcı, “İlk kez böyle bir talep duyuyorum” ifadesini kullandı.

Avukat Doğa Zeki’nin, dava dosyalarının ne zaman mahkemeye sunulacağını sorması üzerine savcı, 19 ayrı sahte diploma dosyasının 1 ay içinde mahkemeye getirileceğini kaydetti.