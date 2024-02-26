Avukat Zeki: Müvekkilimin tüm sorular için makul ve mantıklı bir açıklaması var

Güzelyurt Kaza Mahkemesi, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Kemal Dürüst için, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi gerekçesiyle 3 gün ek tutukluluk emri verdi.

Cuma günü hakkında 3 gün tutukluluk kararı alınan Kemal Dürüst bugün yeniden mahkemeye çıktı. Güzelyurt Kaza Mahkemesinde saat 11.53’te Yargıç Gülay Uğur huzurunda başlayan davada polis soruşturma memuru Ortunç Özbaylı dinlendi.

Olayla ilgili bulunan ek bulguları aktaran Özbaylı, zanlı Kemal Dürüst’ün talimatıyla üniversitenin hesabından "düğün bastişi" için 34 bin TL’lik ödeme yapıldığını ve zanlının bu ödemeyi ailesinden biri için değil de başkası için yapılması talimatını verdiğini dile getirdi. Özbaylı, bu aşamada soruşturmanın selameti açısından isim verilmesinin doğru olmadığını söyledi.

Ortunç Özbaylı, okul hesabına yatırılması gereken biri 50 bin TL, 90 bin Tl olmak üzere toplam 140 bin TL tutarındaki bir paranın başka bir hesaba gönderildiğinin tespit edildiğini dile getirdi.

Özbaylı, üniversite genel sekreteri ve zanlı tarafından bazı taşınmaz mallar için iki adet kira sözleşmesi yapılarak, bu malların kiralanmış gibi gösterildiğini ve bu yolla para temin edildiğini kaydetti.

Birçok belge ve faturada inceleme yapmaya devam edildiği bilgisini veren Özbaylı, zanlı Kemal Dürüst’ün, bağlantısı olduğu düşünülen 6 farklı şirketten temin ettiği 19 sahte faturayla mal ve hizmet alımı olmadan üniversiteden 926 bin TL temin ettiğini ve soruşturmaların ardından bu miktarın daha da artabileceğini belirtti.

Özbaylı, zanlı Kemal Dürüst’ün tedavüle sürdüğü sahte faturaların 3’ünün zanlının sorumluluğundaki Ha-Os Hayvancılık ve Ziraat Şti.’ne ait olduğunu tespit ettiklerini dile getirerek, kesilen fatura karşılığında paranın temin edildiğini fakat hizmetlerin yerine getirilmediğini söyledi.

Zanlı Kemal Dürüst’ün, okulun muhasebe bölümüne kesilen faturalarla ilgili ödeme yapılması talimatı verdiğini dile getiren Özbaylı, Kemal Dürüst’ün ödemeyle ilgili sözlü talimatı ve ödeme fişine imza attığı yönünde ifadeler olduğunu kaydetti.

Özbaylı, zanlı Kemal Dürüst’ün evi, ofisi ve aracında inceleme başlatıldığını ve birçok evrakın emare olarak alındığını söyledi.

Soruşturma kapsamında yapılacak araştırmalar, alınacak ifadeler ve toplanacak emareler olduğunu belirten Özbaylı, 21 kişiden daha ifade alınacak olunmasından dolayı zanlının biriyle hareket edip etmediğinin tespiti ve meblağın artabileceği göz önünde bulundurarak 3 gün daha ek tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı avukatı Doğa Zeki de, tutukluluk süresine itirazları olmadığını söyledi ve tahkikat memuruna sorular sordu.

Müvekkilinin "bastişleri" ailesinden biri için mi, yoksa başkası için mi yaptırdığını soran Zeki, müvekkilinin tüm sorular için makul ve mantıklı bir açıklaması olduğunu söyledi.

Kemal Dürüst’ün hangi evrakta imzası olduğunu soran Zeki, faturalarda müvekkilinin imzası olmadığına dikkat çekti. Zeki, Ha-Os Hayvancılık ve Ziraat Şirketi’nin üniversite ile kira sözleşmesi olduğunu ve Veteriner Fakültesi’nin açılması için bu çiftlik ile sözleşme yapıldığını kaydetti.

Üniversiteyle sözleşme yapılmadan önce tüm YÖDAK üyelerinin çiftliği ziyaret ettiğini söyleyen Zeki, yapılan bu ziyaret ve incelemenin ardından üniversitenin bu bölümü açması izninin alındığını belirtti.

Duruşma, Yargıç Gülay Uğur'un soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için Kemal Dürüst’e 3 gün ek tutukluluk kararı vermesi üzerine sona erdi.