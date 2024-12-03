Avukatlar savcının mütalaasına karşı yapacakları beyanlarını bir sonraki duruşmaya bıraktı

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde İsias Otel Davası’nın 5’inci Duruşması, devam ediyor. Mahkemede, dava savcısının mütalaasında bilinçli taksir istemesi müşteki avukatlarının tepki göstermesine neden oldu.

Şampiyon meleklerin ve rehber ailelerinin avukatları, Dokuz Eylül Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporunun detaylarına dikkat çekerek sanıkların olası kast ile yargılanması gerektiğini vurguladı.

Söz konusu raporda kesin ibarelere vurgu yapan avukatlar, mahkeme heyetinin suç kapsamını değiştirebileceğine de dikkat çekti.

Ailelerin avukatları savcının mütalaasına karşın yapacakları beyanları bir sonraki duruşmada yapacaklarını söyledi.

İsias Otel’in inşa sürecinden birçok ihmaller olduğuna dikkat çeken ailelerin avukatları, Halil Bağcı ve Efe Bozkurt’un Gazi Raporu gerekçe gösterilerek tahliye edildiğin bu kararın değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Ailelerin avukatları davadaki tüm sanıkların tutuklu olarak yargılanması gerektiğini ve sanıklardan olası kast suçlaması ile yeninden ifade alınmasını istedi.