Avukatlarından ilk açıklama!

Karar sitesinin haberine göre; Avukatları, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yakalandığı yönündeki iddiayı yalanladı: Henüz bulunduğu yerde ve kendisine yönelik herhangi bir operasyon yok.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in tweetlerine ve videolarına ara vermesi yakalandığı iddialarını gündeme getirdi. Sosyal medya üzerinden yapılan ve daha sonra sahte olduğu ortaya çıkan paylaşımlarda Peker’in MİT destekli SAT askeri operasyonu ile Birleşik Arap Emirlikleri’nde kaldığı evde yakalandığı iddia edildi.

Çok sayıda kişi Peker'in yakalanmış olabileceğini ve bu yüzden paylaşım yapmadığını dile getirirken, Halk TV'de Özlem Gürses, Peker'in avukatları ile haber merkezinin görüştüğünü, avukatların yakalanma durumu olmadığını ifade ettiklerini söyledi.

Gürses, “Birinci ağızdan aldığımız bilgilere göre Peker henüz bulunduğu yerdeymiş ve kendisine yönelik herhangi bir operasyon yokmuş” dedi.

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13/06/2021 20:19