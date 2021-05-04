Avunduk: Ekonomide geri dönüş olmazsa borçlar kapatılamaz

Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, pandeminin başlangıcında iyi durumda olan iş insanların bile şu an zor durumda olduğuna işaret ederek, her kesimin etkilendiğini, salgının etkilerinin yeni hissedilmeye başlandığını, bu süreçte cepten, kredi kartından ve banka kredilerinden yenildiğini kaydetti. Avunduk, ekonomide geri dönüş olmazsa borçların kapatılamayacağını, fakirleşmenin artacağını vurguladı.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin sağlığı korumak için karar aldığını ancak diğer taraftan ekonominin bozulduğunu anlatan Avunduk, ekonomiye bağlı olarak sağlığın ve psikolojinin de bozulduğunu, ülkede çok insan oldukça ekonominin yükseldiğini, insan akışı durunca ekonominin küçüldüğünü söyledi. Avunduk, hükümetin, küçük dokunuşlarla ekonomi düzeltileceğini zannettiğini ama yanıldığını, küçük dokunuşların bir işe yaramadığını, ciddi tedbirler gerektiğini kaydetti.

Candan Avunduk, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını cevaplandırdı.

“Başta kimse, ‘neden kapandık, ekonomi durdu’ diyemedi”

Candan Avunduk, koronavirüs nedeniyle yaşanan kapanmalardan olumsuz etkilendiklerine dikkat çekerek, “İlk kapanma belirsiz bir şekilde oldu. Korktuk ve kaygılandık. Kimse o dönem, ‘Neden kapandık, ekonomi durdu?’ diyemedi. Canını koruma güdüsü ön plandaydı. Açılınca 2 ay kapalı kaldıkları sürede sanayiciler siparişlerini tamamladı” dedi.

“İnsan akışı azalınca ekonomi küçüldü”

Avunduk, dünyayı etkileyen kapanmalardan dolayı ülkeye turist gelmemesinin yanında kapıların kapanması ile Rumların da gelmediğine işaret ederek, öğrencilerin ve işçilerin ülkeden gitmesinden dolayı insan akışı azalınca ekonomide küçülme ve daralma olduğuna vurgu yaptı.

“Sanayiciler en az 1 milyon TL borçlandı”

Avunduk, çeklerin ötelenmesi için hükümetlerle çalıştıklarını belirterek, “Ekonomik paketler konusunda müzakereler ettik. Yarayı kapamazdı ancak pansumandı. Diğer kapanma ve açılmalardan dolayı iş yapamayan sanayicilerin ortalama 3-4 milyon TL borcu oldu. İş kaybı, yükümlülükler, kira, bozulan ürünler ve vergilerden dolayı sanayiciler en az 1 milyon TL borçlandı” ifadelerini kullandı

“Ekonomide geri dönüş olmazsa borçlar kapatılamaz”

Pandeminin başlangıcında iyi durumda olan iş insanların bile şu an zor durumda olduğuna işaret eden Avunduk, “Her kesim etkilendi. Etkilerini yeni hissediyoruz. Bu süreçte cepten kredi kartından ve banka kredilerinden yedik. Ekonomide geri dönüş olmazsa borçlar kapatılamaz. Fakirleşmeye gidiyoruz” dedi.

“Canımızı korurken, canımızın yongasını kaybettik”

Borçlanmaların ve iş yapılamamasının sosyal patlamalara neden olabileceğine işaret eden Avunduk, “Hükümet rasyonel çözümler bulmalı. Canımızı korurken, canımızın yongasını kaybettik. Yakında çatışmalar olacak ve zarar göreceğiz” ifadelerini kullandı.

“Turizmde açılım planı olmalı”

Hükümetin ileriye dönük kararlar alması ve bunu önceden açıklaması gerektiğini savunan Avunduk, “Ülkeye gelir getiren ve yerli sanayicilerin ürünlerini sattığı turizmde bir açılım planı olmalı. Rezervasyonlar, en az bir yıllık bir süreçtir. Anlık kararlarla olmaz. Otellerin ve seyahat acentelerinin kendilerini hazırlamaları için bu konuda adım atılmalı” diye konuştu

“Ekonomiye bağlı olarak sağlık ve psikoloji bozulur”

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin sağlığı korumak için karar aldığını ancak diğer taraftan ekonominin bozulduğunu anlatan Avunduk, “Ekonomiye bağlı olarak sağlık ve psikoloji bozulur. Ülkede çok insan oldukça ekonomi yükseliyor. İnsan akışı durunca ekonomi küçüldü. Küçük dokunuşlarla ekonomi düzeltilecek zannediliyor bir işe yaramıyor” dedi.

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04/05/2021 17:25