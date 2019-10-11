Avunduk: Kesin zaferle sonuçlanacağından hiç bir kuşkum yok

Türkiye’nin başlattığı Barış Pınarı operasyonuna ülkenin çeşitli çevrelerinden destek mesajları geliyor.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk Türkiye’nin sınırlarına yerleşmiş terör odaklarına karşı başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı’na desteklerinin tam olduğunu vurguladı.

Avunduk’un açıklaması şöyle:

Günümüz dünyasında, devletlerin ve insanlığın en acımasız düşmanı haline dönüşen terör hareketlerine karşı ortak bir mücadele verilmesi elzemdir.

Ayrıca, her devletin kendi sınırlarında varlığını ve vatandaşlarını tehdit eden terör unsurlarına karşı mücadelesi, uluslararası hukuk çerçevesinde de en doğal hakkıdır.

Bu bağlamda; Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tarihi şanlı zaferlerle dolu ordusunun, Türkiye’mizin sınırlarına yerleşmiş terör odaklarına karşı başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı’na desteğimiz tamdır.

Kesin bir zaferle sonuçlanacağından hiç bir kuşku duymadığımız harekatta ülkesi için canını ortaya koyan kahraman silahlı kuvvetlerimizin her neferine muvaffakiyetler diler, dualarımızın her daim onlarla olduğunun bilinmesini isteriz.

11/10/2019 17:27