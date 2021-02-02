Avunduk: Sabit giderler devam ediyor ancak gelir yok

Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, açıklanması gündemde olan ekonomik paketle ilgili BRT'de konuştu.

Devletin elindeki imkanları kullanarak banka faizlerinin yükünün azaltılmasını sağlaması gerektiğini savunan Avunduk şöyle konuştu:

Kapanmayla ilgili karar alınacağında sağlık yanında ekonomi de düşünülmeli ona göre önlemler alınmalı. Kapanmalarla salgının önüne geçemeyiz bu nedenle aşıya ulaşmalıyız. İnsanları aşılamalıyız ve bağışıklık sistemlerini güçlendirmeliyiz. Böylece yurtdışından geleceklerle yeniden ticarete başlayabiliriz. Duran işletmeler çalışanı ödemeye devam ediyor devlete ve bankalara olan ödemeler devam ediyor. Sabit giderler devam ediyor ancak gelir elde edemiyor. Hükümetin kaynağı ve bütçesi dar. Eldeki kaynak adil bir şekilde dağıtılmalı. Bankacılık ve Finans sektörü önemlidir oradan gelen kaynakla piyasayı döndürüyoruz. Devlet elindeki imkanlarla işletmelerin faiz yükünü azaltmalıdır.

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02/02/2021 10:43