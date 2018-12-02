Avunduk: Yenilenebilir enerji için harekete geçmemiz gerekiyor

Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Yatırım Geliştirme Ajansı ve Kalkınma Bankası heyetleri Ankara-Kayseri temaslarını tamamlayarak Kuzey Kıbrıs’a döndü. KTSO Başkanı Candan Avunduk, ziyaretlerde yapılan çalışmalar ve birlikteliklerin doğurduğu olumlu sonuçların kendilerini fazlasıyla etkilediğini ifade ederek, “Kıbrıs Türk sanayicisi de, bu bölgelerdeki sanayicilerin bilgi ve tecrübesinden yararlanarak, bunu hayata geçirebilir. Artık harekete geçmemiz gerekiyor. Kıbrıs Türkleri olarak, yenilenebilir enerji ve OSB yönetimi konusunda yapısal reformlar yapabileceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Candan Avunduk başkanlığında, YAGA direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu, Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Tunçtaşlı ve Genel Müdür Saffet Barutçu’nun da içerisinde olduğu bir heyetle 28-30 Kasım tarihlerinde Ankara, Kayseri ve Niğde’de kooperatifçilik, yenilenebilir enerji ve Organize Sanayi Bölgeleri alanlarında teknik ziyaretlerin değerlendirmesini yaptı.

Başkan Candan Avunduk değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

“Türkiye ekonomisinde yaşanan bazı sıkıntılara rağmen, ziyaret ettiğimiz tüm bürokratlar, sanayiciler ve iş insanları heyetimize çok yakın ilgi göstermiş, bilgi aktarımı ve tecrübe paylaşımı konusunda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etmişlerdir.

Bu Kıbrıs Türkü’nün sürdürülebilir ekonomi yaratması açısından hayati bir önem arz etmektedir. Ankara, Kayseri ve Niğde’de yaptığımız ziyaretlerde, Türkiye’de yenilenebilir enerji kooperatifçiliğinin geliştirilmesi konusunda yasal mevzuatlarını önemli bir düzeye getirdiklerine, Kayseri ve Niğde’deki sanayicilerin bir araya gelerek güneş enerji santrallerine önemli yatırımlar yaptıklarına ve sanayicilerin en önemli girdi maliyetlerinin başında olan elektrik maliyetlerinin düşürülmesi açısından öncü olduklarına şahit olunmuştur.

Kayseri ve Niğde sanayicisinin OSB bölgelerini kendilerinin yönetmekte oldukları, bölgelerinin gelişimini sağlamak için canla başla uğraştıkları ve ihracatın geliştirilmesi, mesleki eğitim, teknoloji ve AR-GE konularında önemli projeleri hayata geçirdikleri tespit edilmiştir. Kayseri ve Niğde sanayicisi tüm bunları başarabiliyorsa, Kıbrıs Türk sanayicisi de, bu bölgelerdeki sanayicilerin bilgi ve tecrübesinden yararlanarak, bunu hayata geçirebilir. Artık harekete geçmemiz gerekiyor. Kıbrıs Türkleri olarak, yenilenebilir enerji ve OSB yönetimi konusunda yapısal reformlar yapabileceğimize inanıyorum.

Heyetimizle birlikte olan YAGA ve Kalkınma Bankası yetkililerine ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Üretim sektörlerinin geliştirilmesi konusunda sahip oldukları vizyon ve destek, bu dönemde sanayi sektörümüzün gelişimi için hayati önem taşımaktadır.”

YAGA Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu: “Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri konusunu ayrıntılı bir şekilde değerlendirmeliyiz”

YAGA Direktörü Ebru Kaptanoğlu, bu konudaki yatırımların Türkiye’de giderek önem kazandığına değinerek şunları söyledi:

“Yaptığımız ziyaretlerde Kayseri ve Niğdeli iş insanlarının KKTC hakkında yeterince bilgi sahibi olmamakla birlikte, Kıbrıs’a ilgi duyduklarını ve yatırım yapmak konusunda bilgi talep ettiklerini gözlemledik.

Yenilenebilir enerji yatırımlarında AB’ye kıyasla Türkiye’nin yolun başında olmasına rağmen önemli yol kat etmeleri ve yaşadıkları tecrübeleri, doğruları ve yanlışları paylaşmaya hazır olmaları, bizim bu alanda oluşturacağımız politikalar ve yatırımlar açısından çok değerlidir.

Yaptığımız her temasta, Türkiye’de üretime her zamankinden daha fazla önem verildiği izlenimini edindik. Ayrıca AR-GE ve inovasyon gibi olguların sanayi sektörü ve OSB’ler tarafından çok yakından takip edilip, uygulandığını gördük. Bu tip olguları, KKTC’de de daha fazla konuşmamız ve uygulamamız gerektiğine inanmaktayım.

Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri konusunda KKTC tarafı olarak ayrıntılı bir çalışma yapmamız gerekiyor. Ülkemizin bu alanda güzel bir potansiyeli bulunmakta ve bunun hayata geçirilmesi için ilgili paydaşlarla daha fazla çalışmamız gerekmektedir.

Büyük bir Organize Sanayi Bölgesi yapılması ve tek merkezden, Türkiye’deki OSB yönetim şekli dikkate alınarak yönetilmesinin değerlendirilmesi, sanayi sektörümüz açısından hayata geçirilmesi gereken önemli bir husustur. OSB’lerdeki sanayi tesislerinin çatılarının belirli bir standartta yapılarak, fabrika inşaatı aşamasında yenilenebilir enerji yatırımlarına uygun olmaları düzenlenmelidir.

Kayseri ve Niğde’deki GES yatırımlarının sadece kamu tarafından değil, kamu-özel işbirliği modeli içerisinde yapıldığı dikkate alındığında bu tip işbirliklerin ülkemizde de artırılmasını sağlamalıyız.”

Kalkınma Bankası Genel Müdürü Saffet Barutçu: “Bu ziyaret yenilenebilir enerji uygulamalarının ve politikalarının yerinde görülmesi konusunda önemli bir kazanım”

Kalkınma Bankası Müdürü Saffet Barutçu, uygulamaları yerinde görme açısından ziyaretin oldukça yararlı geçtiğine işaret ederek, “KKTC’deki Yenilenebilir Enerji politikalarının geliştirilmesinde, Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünden teknik destek alarak yeni bir vizyonla yola devam edebileceğimizi düşünüyorum. TC’deki örnekler yerinde incelenip, o tecrübeler ışığında ülkemize uygun yenilenebilir enerji politikaları belirlenmelidir. Bu ziyaretlerde görülen örnek ve tecrübelerden, Kalkınma Bankasının yenilenebilir enerji kredilerinin kullandırımı konusunda farklı yaklaşımlar geliştirebiliriz. Bu noktada sanayicilerimizin de benzer bir yapılanma içerisine girmesinin hem enerji maliyetlerinin düşürülmesi hem de finansmanın daha etkin kullanılması konusunda önemli avantajları olacağına inanmaktayım” diye konuştu.

Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Tunçtaşlı: Ülkemizde Hayal Ettiklerimizi Türkiye’de Gördük”

Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu üyesi Ali Tunçtaşlı, sonuç odaklı olmamız gerektiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

“İki günlük ziyaretimizde Kayseri ve Niğde’deki Ticaret ve Sanayi Odalarına ve Organize Sanayi Bölgelerinde konuştuğumuz tüm yetkililerin, TC-KKTC arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine önem verdiklerine şahit olduk.

Odalarla yapılacak işbirliklerinde, kimin neye ihtiyacı olduğunun, hangi alanda işbirlikleri yapılabileceğinin detaylı çalışılması ve somut projeler üretilebilmesi için sonuç odaklı olmalıyız. Bununla birlikte TC’deki kurumsallığın, kamudan özel sektöre tüm ilgili alanlarda örnek alınmaya değer olduğunu düşünmekteyim.

Ülkemizde yapılmasını hayal ettiğimiz GES yenilenebilir enerji yatırımlarını, Türkiye’de yerinde gördük. Bu uygulamaları dikkatlice inceleyip, Türkiye’nin bu alandaki tecrübelerinden yararlanıp, bize uygun olanlarını, ülkemizde gerçekleştirmek için çalışmalıyız. Sanayi ve üretim sektörlerinin enerji maliyetlerini minimuma çekecek bu modeller üzerinde yoğunlaşmalıyız.

Kalkınma Bankası olarak birincil önceliğimiz ülke ekonomimize katkı sağlarken, sürdürülebilir kalkınma yaratmak ve ülkeyi kalkındırmaktır. Türkiye’de gördüğümüz OSB ve bu tip yenilenebilir enerji sektöründeki yatırımlara finansman desteği sağlamak ve bu projeleri desteklemek niyetindeyiz.”

Heyet son temaslarını Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve Ankara Ticaret Odası’na yaparak, KKTC’ye geri döndü.