Avunduk: Yerli üretimin pazarlanması için oteller çok önemlidir

Turizm sektöründe yerli üretimin artırılması etkinliği düzenlendi. Turizm sektöründe yerli ürün kullanımının artırılması raporunun sunumunun yapıldığı etkinlikte KITOB-KTSO İşbirliği Protokolü de imzalandı.

Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, imza töreninde yaptığı konuşmasında​ araştırma kapsamında, otellerin faaliyete geçtikten sonraki tüketimlerinde, önemli miktarda yerel ürünleri tükettiklerini gözlemlediklerini ifade ederek turizm işletmelerinin inşaat aşamasında da sanayicilerin üretmiş olduğu mobilya, mermer, alüminyum doğrama, yapı kimyasalları, plastik boru gibi birçok yerli ürünleri de kullandıklarını yakından izlediklerini belirtti.

Avunduk, KKTC ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olan turizm sektöründeki yatırımların önemini anlamaları, bu sektörün daha fazla lokomotif rolü üstlenebilmesi için doğru politikalar üretmek ve nihayetinde refah toplumu olabilmek için mal ve hizmet üretimine sahip çıkılması gerektiğini kaydetti.

Avunduk, “Ülkemize çok ciddi döviz girdisi sağlayan ve aşırı ithalatın yaratmış olduğu dış ticaret açığının kapatılmasında önemli paya sahip olan turizm sektörümüzde daha fazla yerli ürün tüketiminin sağlanması hedef olarak belirlenmelidir. Bu çerçevede atılacak adımlar, ülkemizde yaratılan katma değer, yerel istihdam ve yatırımlar açısından çok daha fazla olumlu katkı sağlayacaktır. Sanayi Odası olarak, KKTC’de arz güvenliği, kalite ve fiyat konularında rekabetçi olan tüm ürünlerin yerli üreticilerden tedarik edilmesini hedeflemekteyiz” diye konuştu.

“Yerli üretimin pazarlanması için oteller çok önemlidir”

Otellerin sadece yerli ürünlerin kullanımı açısından değil, aynı zamanda otel içerisindeki satış noktaları üzerinden de, yerli ürünlerin pazarlanmasına katkı sağlayabileceğini kaydeden Avunduk,

“Sunumu yapılan araştırma kapsamında yerli ürün tüketimi düşük olan ürün gruplarında, komiteler kurulması suretiyle, nedenlerin araştırılması ve çözüm üretilmesini sağlamamız gerekmektedir. Bu alanda, Otelciler Birliği üyelerinin de yapıcı bir tavır içerisinde olması bizim açımızdan olumlu bir gelişmedir. KITOB’la yapacağımız protokol çerçevesinde ülkemizde üretimi olmayan veya çok az olan rekabetçi ürünlerin tespit edilmesi suretiyle, potansiyel yatırım alanlarını belirlemek niyetindeyiz.

Ancak KKTC’de uygulanan yanlış politikalar, ithalatla-tüketimle kalkınma olabileceğini iddia eden faaliyetlerin sonucunda, geçmiş yıllarda birçok üretici üretimden kopmuş ve fabrikalar kapanmıştır. Bu sebeple ithalattaki haksız rekabete karşı gerekli mekanizmalar kurulmalıdır.

Geçmişte makarna ve bira gibi, turistik tesislerde tüketimi yüksek olan birçok ürün artık ülkemizde neredeyse hiç üretilmemektedir” ifadelerini kullandı.

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07/12/2019 13:00