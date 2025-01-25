Avustralya Açık finalinde son şampiyon Sinner ile Zverev karşılaşacak

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın finalinde tek erkeklerin dünya 1 ve 2 numarası İtalyan Jannik Sinner ile Alman raket Alexander Zverev karşı karşıya gelecek.

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25/01/2025

Avustralya Açık finalinde son şampiyon Sinner ile Zverev karşılaşacak

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın son günündeki final maçında tek erkeklerin dünya 1 numarası ve Avustralya Açık'ta son şampiyon Sinner ile 2 numaralı seribaşı Zverev mücadele edecek.

Son şampiyon Sinner, ABD'li Ben Shelton'ı (21 numaralı seribaşı) 7-6, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Zverev ise 10'u Avustralya Açık, 24 grand slam zaferi bulunan Sırp rakibi Novak Djokovic'in yarı final maçının ilk setinde sakatlanarak oyuna devam edememesi sonrası finale yükseldi.

Alman raket, Sırp rakibine karşı ilk seti 7-6 kazanırken Djokovic, sol bacağındaki sakatlık nedeniyle karşılaşmada ikinci sete çıkamadı ve Zverev, finalde Sinner'in rakibi oldu.

Sinner ile Zverev'in karşılaşacağı tek erkekler finali, yarın TSİ 11:30'da başlayacak.

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TAGS: avustralya, Sinnerr, Zverev
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