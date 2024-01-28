Avustralya Açık tek erkeklerde şampiyon Jannik Sinner

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28/01/2024

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Avustralya Açık tek erkeklerde şampiyon Jannik Sinner

Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası olan Avustralya Açık'ın tek erkekler finalinde Jannik Sinner ile Daniil Medvedev karşı karşıya geldi. Jannik Sinner 2-0 geri düştüğü maçı 3-2 kazanarak kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu kazandı.

Avustralya Açık'ın tek erkekler finalinde 3 numaralı seribaşı Daniil Medvedev ile 4 numaralı seribaşı Jannik Sinner kozlarını paylaştı. Müsabakayı 3-2 kazanan Jannik Sinner, kariyerinin ilk grand slam turnuvasını kazandı.

Üç saat 44 dakika süren mücadelede 2-0 geriye düştüğü Medvedev karşısında 3-6, 3-6, 6-4, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 3-2 galip gelen Sinner, kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaştı.

Bu sonuçla Sinner, Avustralya Açık'ta tekler zaferi yaşayan ilk İtalyan tenisçi oldu.

ABD Açık'ta 2021 yılının şampiyonu Medvedev ise Avustralya Açık'ta oynadığı üçüncü finali de kaybetti.

28/01/2024 15:26
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TAGS: Avustralya Açık tek erkeklerde şampiyon Jannik Sinner
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