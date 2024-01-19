Avustralya Açık'ın yükselen yıldızı: Andreeva

Rus tenisçi Mirra Andreeva'nın peri masalı sürüyor. Ons Jabeur'un ardından Diane Parry'yi de geçen Andreeva, henüz 16 yaşında olmasına rağmen kortlarda şimdiden iz bıraktı.

Rus raket Andreeva, Avustralya Açık'ın üçüncü tur maçında Fransız Diane Parry ile korta çıktı.

Bu kez onu gündemde tutan, son anda yaptığı muhteşem geri dönüş oldu. Genç raket 5-1 geriden geldiği üçüncü seti lehine çevirmeyi başardı.

Seti 7-6, maçı da 2-1 kazanan Andreeva, bu başarısıyla yıldız gibi parlamaya devam edeceğini kanıtladı.

16 yaşındaki tenisçi, cesur oyunu sayesinde adını 4'üncü tura yazdırdı.

İlk kez Avustralya Açık'ta mücadele eden Mirra Andreeva'nın bu başarısı, dünya basınında "mucize" olarak yorumlandı.

Rus raket, bir önceki turda hayranları tarafından "Tunus'un Mutluluk Bakanı" olarak adlandırılan Ons Jabeur'u eleyerek dikkatleri üzerine çekmişti.

Tenis otoritelerinin gözünün üzerinde olduğu 16 yaşındaki yıldız, kariyerinin ilk Grand Slam tecrübesini geçen yıl Wimbledon'da edindi.

Andreeva, çim kortta 4'üncü tura kadar yükselme başarısı gösterdi. Otoriteler bu başarıya kayıtsız kalmadı ve genç yetenek, WTA'da "Yılın Yükselen Yıldızı" ödülüne layık bulundu.

Tecrübeli isimlerin şimdilik durdurmayı başaramadığı Andreeva'yı Melbourne Park'ta zorlu bir süreç bekliyor.