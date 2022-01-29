Avustralya Açık'ta 44 yıl sonra bir ilk! Zafer Barty'nin

Avustralya Açık tek kadınlar finalinde Ash Barty, Danielle Collins'i 6-3 ve 7-6'lık setlerle geçerek şampiyon oldu.

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29/01/2022

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Avustralya Açık'ta 44 yıl sonra bir ilk! Zafer Barty'nin

Avustralya Açık tek kadınlar finalinde 1 numaralı seribaşı Ashleigh Barty, Amerikalı rakibi Danielle Collins'i 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek şampiyon oldu.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda finalinde Ashleigh Barty ve Danielle Collins karşı karşıya geldi.

Maçın ilk setine iki isim de servis kullandığı oyunları kazanarak başlarken Ashleigh Barty, altıncı oyunda servis kırarak set skorunu 4-2'ye getirdi. Sonraki oyunu da kazanmayı başaran Barty, dokuzuncu oyunu da alarak ilk seti kazandı.

2. sete iyi başlayan Danielle Collins, ilk altı oyunun beşini kazandı. Yedinci oyunla birlikte toparlanan Barty, iki kez servis kırıp arka arkaya dört oyun kazanarak set skorunu eşitledi.

Setteki 11. oyunu kazanan Collins, skoru 6-5'e getirse de Barty, setteki son oyunu alarak skora dengeyi sağladı.

Tie-break bölümünde rakibine 7-2 üstünlük sağlayan Ashleigh Barty, maçı 2-0 kazanarak kariyerinin ilk Avustral Açık zaferini elde etti.

44 YIL SONRA BİR İLK

2019'da Fransa Açık'ı, geçtiğimiz yıl ise Wimbledon'ı kazanan Ashleigh Barty, Avustralya Açık'la birlikte kariyerinin 3. şampiyonluğunu elde etti.

Ashleigh Barty ayrıca, 44 yıl sonra Avustralya Açık'ta şampiyon olan ilk Avustralyalı kadın tenisçi oldu.

29/01/2022 12:29
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TAGS: Avustralya Açık, Zafer Barty
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