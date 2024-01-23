Avustralya Açık'ta Alcaraz ve Zverev çeyrek finale yükseldi

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 9. günü, akşam seansında oynanan 4. tur maçlarıyla tamamlandı.

İki kez grand slam şampiyonu Alcaraz, dünya 60'ıncısı Sırp Miomir Kecmanovic karşısında 6-4, 6-4 ve 6-0'lık setlerle 3-0 galip geldi.

Avustralya Açık'ta 2020'nin yarı finalisti Zverev ise Büyük Britanyalı Cameron Norrie'yi (19 numaralı seribaşı) 3-2 (7-5, 3-6, 6-3, 4-6, 7-6) yenerek yoluna devam etti. Zverev, çeyrek finalde Alcaraz'ın rakibi oldu.

Zheng ve Kalinskaya çeyrek finalde

Tek kadınlarda Çinli Qinwen Zheng (12), klasmanın 95. basamağındaki Fransız Oceane Dodin'i 6-0 ve 6-3'lük setlerle zorlanmadan 2-0 yendi.

Klasmanın 75. sırasındaki Rus Anna Kalinskaya ise İtalyan Jasmine Paolini'yi (26) 6-4 ve 6-2 biten setlerle 2-0 mağlup etti ve çeyrek finalde Zheng ile eşleşti.