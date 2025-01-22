Avustralya Açık'ta Alcaraz'ı yenen Djokovic, yarı finale çıktı
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta İspanyol Carlos Alcaraz'ı mağlup eden tek erkeklerde dünya 7 numarası Sırp Novak Djokovic yarı finale yükseldi.
YAYIN TARİHİ:
22/01/2025
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 10. gün akşam seansındaki çeyrek final maçında kariyerinde 10'u Avustralya Açık, 24 grand slam zaferi bulunan Novak Djokovic (7 numaralı seribaşı) ile tek erkeklerde dünya 3 numarası İspanyol Carlos Alcaraz karşılaştı.
Sırp raket, 3 saat 37 dakika süren çeyrek final karşılaşmasında İspanyol rakibini 4-6, 6-4, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Djokovic, yarı finalde tek erkeklerde dünya 2 numarası Alman raket Alexander Zverev ile karşı karşıya gelecek.
YAYIN TARİHİ: