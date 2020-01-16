Avustralya Açık'ta Jakupovic maça devam edemedi

Avustralya Açık Grand Slam Tenis Turnuvası'nda elemelerin ilk günü, ülkede aylardır kontrol altına alınamayan yangınların yol açtığı hava kirliliği altında başladı.

Avustralya genelinde eylül ayından beri devam eden yangınların sebep olduğu duman ve hava kirliliği, Melbourne kentinin ev sahipliği yaptığı sezonun ilk grand slam tenis turnuvasını da olumsuz etkiledi.

Victoria Eyaleti Çevre Koruma Kurumu'nun ölçümlerine göre kötü şartlar altında yapılan elemelerin ilk günündeki antrenmanlar, geçici olarak durduruldu. Eleme maçları için korta çıkan birçok sporcu zorlandı.

Sloven Dalila Jakupovic, İsviçreli Stefanie Vögele ile karşılaştığı tek kadınlar ilk tur mücadelesinden çekilmek zorunda kaldı. İlk seti 6-4 kazanan Jakupovic, ikinci sette 6-5 gerideyken nefes almakta güçlük çekince mücadeleye devam edemedi.

Kadınlar dünya sıralamasının eski 1 numarası Maria Sharapova ile Laura Siegemund'un Melbourne'de düzenlenen hazırlık turnuvası Kooyong Klasik'te oynadığı maç da kötü koşullar yüzünden 2. sette durduruldu.

Bugünkü maçlar hava kirliliği nedeniyle iki saat ertelendi

Avustralya Açık Grand Slam Tenis Turnuvası'nda elemelerin ikinci gününde maçlar, ülkede aylardır kontrol altına alınamayan yangınların yol açtığı hava kirliliği nedeniyle 2 saat ertelendi.

Ertelenen maçlar arasında milli tenisçi Başak Eraydın'ın ABD'li rakibi Varvara Lepchenko ile oynayacağı tek kadınlar 1'inci tur eleme maçı da yer aldı.

Hava koşullarının yarından itibaren normala dönmesi beklenirken, çarşamba akşamına kadar hava kalitesinin çok zayıf ve tehlikeli aralık arasında değişkenlik gösterebileceği belirtiliyor.

Avustralya yangınları

Avustralya genelinde aylardır kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle 10 milyon hektara yakın alan zarar görüp, 2 bini aşkın ev kül olurken yarım milyar civarında hayvan hayatını kaybetti.

Victoria eyaleti Başbakanı Daniel Andrews, yangınların yerleşim yerlerine yaklaşmasıyla yaklaşık 4 bin kişinin deniz kenarlarına sığındığı Mallacoota dahil altı bölge ve tatil köyü için geçen hafta "felaket durumu" ilan etti.

Ülke genelinde eylül ayından beri devam eden yangınlar nedeniyle 27 kişi yaşamını yitirdi.

Avustralya Açık'ın ana tablo maçları, 20 Ocak'ta başlayacak.

Independent Türkçe, Ajanslar

16/01/2020 10:42